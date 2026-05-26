  • «Наполи» предварительно договорился с Аллегри о двухлетнем контракте. Клуб также контактирует с Итальяно
«Наполи» предварительно договорился с Аллегри.

«Наполи» продолжает поиск нового главного тренера. 

24 мая неаполитанский клуб покинул Антонио Конте, работавший там на протяжении двух сезонов.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Наполи» уже контактировал с Винченцо Итальяно – первые переговоры прошли хорошо. Тренер, в данный момент возглавляющий «Болонью», должен будет обсудить свое будущее с руководством своего нынешнего клуба.

Также «Наполи» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который вчера был уволен из «Милана». С ним уже достигнуто предварительное соглашение о двухлетнем контракте.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
Соболезную Неаполю.
ОтветАнтон Фалафель
ОтветЕвграф Потапов
Как-то слишком сложно. Скорее Аллегри просто играет в блевотный футбол, за который Де Лаурентис его вышвырнет после непопадания в ЛЧ или еще раньше.
Аллегри как в меме со смертью и дверями, ходит и убивает клубы
Ещё одно подтверждение, что профнепригодность не имеет границ: в Реал Моуриньо зовут, в Наполи - с Аллегри общаются...
Ответandraldu
Согласен, какие Моуриньо и Аллегри, когда Ташуев и Мостовой есть
Ответandraldu
Вот да, прям какой-то клинический случай "зачётки", которая всё работает и работает, когда студент уже даже на парах не появляется.
Просто нечто. Аллегри в Наполи, Гаттузо в Лацио. Просто обалдеть что они хоть кому то в принципе оказываются нужны. Всё равно что круговорот наших физруков, только по итальянски.
круговорот харамболла в Италии
Жесть, физручелло нанес колоссальные убытки Милану(неустойка+деньги за ЛЧ), но он идет на повышение.. Чегопраизходить???????????????
Круговорот физруков в природе свойственен не только РПЛ …
какой у него круг по итальянским клубам? сбился на пятом
Хотьбы Аллегри взяли, тогда в следущем сезоне провол обеспечен
Серия А явно не в себе.
Там агенты походу норм капусту рубят.
