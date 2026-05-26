«Наполи» предварительно договорился с Аллегри о двухлетнем контракте. Клуб также контактирует с Итальяно
«Наполи» предварительно договорился с Аллегри.
«Наполи» продолжает поиск нового главного тренера.
24 мая неаполитанский клуб покинул Антонио Конте, работавший там на протяжении двух сезонов.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Наполи» уже контактировал с Винченцо Итальяно – первые переговоры прошли хорошо. Тренер, в данный момент возглавляющий «Болонью», должен будет обсудить свое будущее с руководством своего нынешнего клуба.
Также «Наполи» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который вчера был уволен из «Милана». С ним уже достигнуто предварительное соглашение о двухлетнем контракте.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?249 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Там агенты походу норм капусту рубят.