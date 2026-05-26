«Наполи» предварительно договорился с Аллегри о двухлетнем контракте. Клуб также контактирует с Итальяно

«Наполи» предварительно договорился с Аллегри.

24 мая неаполитанский клуб покинул Антонио Конте, работавший там на протяжении двух сезонов.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Наполи» уже контактировал с Винченцо Итальяно – первые переговоры прошли хорошо. Тренер, в данный момент возглавляющий «Болонью», должен будет обсудить свое будущее с руководством своего нынешнего клуба.

Также «Наполи» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри , который вчера был уволен из «Милана». С ним уже достигнуто предварительное соглашение о двухлетнем контракте.