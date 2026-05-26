МакSим – «Спартаку»: «Поздравляю с победой. Я сейчас в туре и не смогла спеть с вами нашу любимую песню, но всей душой была вместе с вами»

МакSим – «Спартаку»: поздравляю с победой.

Марина Абросимова, известная как МакSим, обратилась к «Спартаку» после победы клуба в финале FONBET Кубка России.

«Спартак»! Поздравляю вас с победой! От души болела за вас. Я сейчас нахожусь в туре, и, к сожалению, не смогла спеть вместе с вами нашу любимую песню, но всей душой была вместе с вами», – сказала певица.