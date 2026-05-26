Фаринья, Амир Мурильо и Пума Родригес вошли в состав сборной Панамы на ЧМ-2026
Сборная Панамы представила заявку на ЧМ-2026.
На чемпионат мира тренерский штаб Томаса Кристиансена пригласил 26 футболистов.
В состав попали:
– вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудио («Маратон»);
– защитники: Сесар Блэкмэн («Слован» Братислава), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла-Гуайра»), Майкл Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Депортиво Саприсса»), Андрес Андраде Седеньо (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари НН»), Хосе Кордоба («Норвич»), Эрик Дэвис («Кошице»), Джиовани Рамос («Академия» Пуэрто-Кабельо), Родерик Миллер («Туран»);
– полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («Пумас»), Карлос Харви («Миннесота»), Кристиан Хесус Мартинес («Ирони»), Пума Родригес («Хуарес»), Сесар Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Аcариас Лондоньо («Универсидад Католика»);
– нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотермэн («Универсидад Консепсьон»), Хосе Фахардо (« Универсидад Католика Кито»), Томас Родригес («Монагас»).
