Фаринья, Амир Мурильо и Пума Родригес вошли в состав сборной Панамы на ЧМ-2026

Сборная Панамы представила заявку на ЧМ-2026.

На чемпионат мира тренерский штаб Томаса Кристиансена пригласил 26 футболистов.

В состав попали:

вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар СамудиоМаратон»);

защитники: Сесар Блэкмэн («Слован» Братислава), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла-Гуайра»), Майкл Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Депортиво Саприсса»), Андрес Андраде Седеньо (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари НН»), Хосе Кордоба («Норвич»), Эрик Дэвис («Кошице»), Джиовани Рамос («Академия» Пуэрто-Кабельо), Родерик Миллер («Туран»);

полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («Пумас»), Карлос Харви («Миннесота»), Кристиан Хесус Мартинес («Ирони»), Пума Родригес («Хуарес»), Сесар Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Аcариас Лондоньо («Универсидад Католика»);

нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотермэн («Универсидад Консепсьон»), Хосе Фахардо (« Универсидад Католика Кито»), Томас Родригес («Монагас»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Панамской федерации футбола
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А где Адидас Мартинес, Найк Гонсалес, Демикс Фернандес и Рибок Перес?
Нью Бэланс Коста картины бы не испортил. Да и Йогеля Суареса можно было бы подтянуть.
Ну, раз Пума в заявке, то всем пипец
Ответmarco -81
Ну, раз Пума в заявке, то всем пипец
Это же не ГТА 5)
