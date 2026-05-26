Сычев уверен, что с Мостовым сборная бы вышла из группы на ЧМ-2002: «Легко! Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk вспомнил выступление на ЧМ-2002.
Российская команда с Сычевым в составе не сумела выйти из группы, где заняла третье место, уступив Японии и Бельгии.
– Предполагаю, что ты игру Мостового видел только по хайлайтам. Конечно, целостного впечатления от такого не будет.
Я с ним был в сборной, мы в квадрат вместе играли – он был в таком порядке! И его травма перед ЧМ-2002 – это какой-то рок.
У нас был товарищеский матч перед поездкой в Японию, идет последняя минута, Мостовой хотел вбросить быстро аут, а на «Динамо» тогда еще были беговые дорожки – поскользнулся и дернул заднюю.
А он тогда был неприкасаемый лидер сборной, вокруг него строилась вся игра. В порядке был сумасшедшем.
– Считаешь, если бы он поехал на ЧМ, из группы бы вышли?
– Легко! Даже вопрос не стоял бы такой. Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни.
Знаешь, на кого бы мы выходили в плей-офф? На Бразилию, которая стала чемпионом мира. С Роналдо, Кафу и Ривалдо, – заявил Сычев.
Перед ЧМ всеми забытый Никифоров вернулся в сборную и в центре обороны играла пара из начала 90-х. Игнашевич не поехал, который с августа 2002 станет оплотом обороны сборной на полтора десятилетия (к тому ЧМ за его плечами уже два достойных сезона в ЛЧ).
Пиковый Ролан Гусев играл в отборе , но из-за перехода в ЦСКА, а не в Спартак, не поехал...
Выходить должны были, забей Вова Бес японцам в пустые. Хотя и тогда бы не вышли, 5-5-4 закончили бы по очкам.