  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сычев уверен, что с Мостовым сборная бы вышла из группы на ЧМ-2002: «Легко! Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни»
0

Сычев уверен, что с Мостовым сборная бы вышла из группы на ЧМ-2002: «Легко! Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни»

Сычев уверен, что с Мостовым сборная бы вышла из группы на ЧМ-2002.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk вспомнил выступление на ЧМ-2002.

Российская команда с Сычевым в составе не сумела выйти из группы, где заняла третье место, уступив Японии и Бельгии.

– Предполагаю, что ты игру Мостового видел только по хайлайтам. Конечно, целостного впечатления от такого не будет.

Я с ним был в сборной, мы в квадрат вместе играли – он был в таком порядке! И его травма перед ЧМ-2002 – это какой-то рок.

У нас был товарищеский матч перед поездкой в Японию, идет последняя минута, Мостовой хотел вбросить быстро аут, а на «Динамо» тогда еще были беговые дорожки – поскользнулся и дернул заднюю.

А он тогда был неприкасаемый лидер сборной, вокруг него строилась вся игра. В порядке был сумасшедшем.

– Считаешь, если бы он поехал на ЧМ, из группы бы вышли?

– Легко! Даже вопрос не стоял бы такой. Мы и так должны были выходить – это боль всей жизни.

Знаешь, на кого бы мы выходили в плей-офф? На Бразилию, которая стала чемпионом мира. С Роналдо, Кафу и Ривалдо, – заявил Сычев.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?246 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовано: Sports
Источник: Smol Talk
logoДмитрий Сычев
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
logoчемпионат мира

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А уж если б он тренировал!
С травмой поехал Мостовой и естественно ни разу не выходил, лучшего футболиста 2002 г Лоськова вообще не привлекал в сборную ОИР.
Перед ЧМ всеми забытый Никифоров вернулся в сборную и в центре обороны играла пара из начала 90-х. Игнашевич не поехал, который с августа 2002 станет оплотом обороны сборной на полтора десятилетия (к тому ЧМ за его плечами уже два достойных сезона в ЛЧ).
Пиковый Ролан Гусев играл в отборе , но из-за перехода в ЦСКА, а не в Спартак, не поехал...
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
С травмой поехал Мостовой и естественно ни разу не выходил, лучшего футболиста 2002 г Лоськова вообще не привлекал в сборную ОИР. Перед ЧМ всеми забытый Никифоров вернулся в сборную и в центре обороны играла пара из начала 90-х. Игнашевич не поехал, который с августа 2002 станет оплотом обороны сборной на полтора десятилетия (к тому ЧМ за его плечами уже два достойных сезона в ЛЧ). Пиковый Ролан Гусев играл в отборе , но из-за перехода в ЦСКА, а не в Спартак, не поехал...
Основным вратарём был Нигматуллин, у которого с ноября 2001 не было игровой практики. А Овечкина , бившего рекорд по сухим матчам, не взяли вообще. Зато Черчесов поехал ...
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Основным вратарём был Нигматуллин, у которого с ноября 2001 не было игровой практики. А Овечкина , бившего рекорд по сухим матчам, не взяли вообще. Зато Черчесов поехал ...
Овечкин как бы про хоккей.
Ну всё, держись, спортс!
Вечная забава в эпоху допуска, подсчёт шансов на выход перед последним матчем и Великодержавное "мы должны были" после😏
ОтветФедя Букин
Вечная забава в эпоху допуска, подсчёт шансов на выход перед последним матчем и Великодержавное "мы должны были" после😏
У других стран всё не так? Это сугубо наша фишка?
Ответklet
У других стран всё не так? Это сугубо наша фишка?
Наша фишка, что расклад чаще всего не срабатывает
"И так должны были выходить" главная причина почему не вышли. Подумаешь какие-то "япошки". Подумаешь какая-то Словения. Подумаешь какая-то Северная Ирландия. Пока эти дешёвые понты будут жить в головах футболистов - результат будет 0.
ОтветCharles Leclerc 2026
"И так должны были выходить" главная причина почему не вышли. Подумаешь какие-то "япошки". Подумаешь какая-то Словения. Подумаешь какая-то Северная Ирландия. Пока эти дешёвые понты будут жить в головах футболистов - результат будет 0.
А всего-то было достаточно засушить игру после первого матча и два раза сыграть по баранкам
ОтветCharles Leclerc 2026
"И так должны были выходить" главная причина почему не вышли. Подумаешь какие-то "япошки". Подумаешь какая-то Словения. Подумаешь какая-то Северная Ирландия. Пока эти дешёвые понты будут жить в головах футболистов - результат будет 0.
💯
А вообще шансы на ЧМ в 2002 году были бы будь в воротах лучший вратарь сезона, в защите лучшая оборона сезона, в полузащите лучший полузащитник сезона… Локо в 12 турах до ЧМ пропустило только 5… но это не повод взять Овчинникова, Нижегородова и Игнашевича в сборную. По итогу, в 31 игре Локо пропустил 14, выиграв чемпионат во многом за счет защиты. Но нам пришлось смотреть, как в матче с Тунисом Ковтун сталкивался с Никифоровым, а трешку от Бельгии вынимал вратарь, который последние полгода не имел игровой практики. Так что отсутствие Мостового было не главной проблемой.
Нас в последнем туре устраивала ничья, а когда такое происходит, сборную Россию никто и ничто не спасет от поражения, ни Мостовой, ни даже Зидан с Рональдо
Так Мост поехал, но не играл.
Выходить должны были, забей Вова Бес японцам в пустые. Хотя и тогда бы не вышли, 5-5-4 закончили бы по очкам.
Царь одобряет. Сычев футбольный человек.
Зато он прекрасно выступил тогда в рекламе. Как щас помню его сияющую физиономию- забей гол Японии!
ОтветПаблоАймар
Зато он прекрасно выступил тогда в рекламе. Как щас помню его сияющую физиономию- забей гол Японии!
Пивас ещё рекламировал, "Бадаевское". "Опять набодалися" (с).
ОтветПаблоАймар
Зато он прекрасно выступил тогда в рекламе. Как щас помню его сияющую физиономию- забей гол Японии!
Капитан команды чупа чупс)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
11 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
31 минуту назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
31 минуту назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
59 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
46 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем