«Зенит» предложил 18 млн евро «Трабзонспору» за Фелипе Аугусто (Решат Джан Озбудак)
«Зенит» увеличил предложение «Трабзонспору» по Аугусто.
«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» в 18 миллионов евро за нападающего Фелипе Аугусто, сообщает турецкий журналист Решат Джан Озбудак.
Ранее сообщалось, что петербуржцы предлагали 15 млн евро за 22-летнего бразильца, а «Трабзонспор» хочет за него 25 млн.
Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора» доступна здесь.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?190 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Решата Джана Озбудака в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А копию в Зенит отправьте, а то будут потом удивляться - а хто ето такие.