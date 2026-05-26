«Зенит» предложил 18 млн евро «Трабзонспору» за Фелипе Аугусто (Решат Джан Озбудак)

«Зенит» увеличил предложение «Трабзонспору» по Аугусто.

«Зенит » сделал официальное предложение «Трабзонспору» в 18 миллионов евро за нападающего Фелипе Аугусто, сообщает турецкий журналист Решат Джан Озбудак.

Ранее сообщалось , что петербуржцы предлагали 15 млн евро за 22-летнего бразильца, а «Трабзонспор» хочет за него 25 млн.

Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора » доступна здесь .