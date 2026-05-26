  • Глава Гусь-Хрустального о повреждении кубка: «Посуда бьется к счастью. Хрусталь очень хрупок, не первый раз такое происходит. Можно сделать так, чтобы кубок был менее подвержен разрушению»
Глава Гусь-Хрустального о повреждении кубка: «Посуда бьется к счастью. Хрусталь очень хрупок, не первый раз такое происходит. Можно сделать так, чтобы кубок был менее подвержен разрушению»

Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов высказался о повреждениях, которые получил трофей за победу в FONBET Кубке России.

– Не первый раз такие события происходят. Мы, когда видим, как кубок ломается, переживаем. Но хрусталь очень хрупок. Такое эмоциональное празднование к таком и приводит. У Солари крышка упала, ударила по нижней части кубка. Трофей состоит из трех стеклянных частей: крышки, самого основания и подставки. Это три отдельных части хрусталя, которые соединяются металлической оправой.

Было и радостно, но и печально. Но посуда бьется к счастью. Наши мастера хрустального завода готовы оперативно сделать эти части кубка. Теперь надо сделать два трофея: один перейдет к «Спартаку» на вечное хранение, а второй – для новых победителей. Первую часть трофея сделают быстро, а изготовление второй части займет две‑три недели. Мастера будут готовы, как только на них выйдут.

– РФС пока не выходил на связь?

– Пока нет.

– Может, кубок стоит сделать монолитным, как считают некоторые болельщики?

– Можно сделать его без крышки. Она тогда не будет падать. Есть возможность сделать его единым в виде вазы. Мастера могут сделать так, чтобы он в случае эмоционального празднования был менее подвержен разрушению, – сказал Соколов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпроисшествия
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoFONBET Кубок России
logoПабло Солари
logoРФС

Как сказала классик: можно, а зачем?
Кубки бьются - бабки льются
ОтветАлександр Кошечкин
А зачем?
ответ содержится в вопросе. Для того чтобы кубок был менее подвержен разрушению.
ОтветLost_1st
ответ содержится в вопросе. Для того чтобы кубок был менее подвержен разрушению.
Ты слишком буквально воспринял мой риторический вопрос, отсылающий вообще к мему)
А чё раньше то не сделали?
Так он рассыпался в руках, буквально. Даже не от удара. Зачем такие хрупкие кубки вообще делать?
ОтветЕвгений Сидоров
Так он рассыпался в руках, буквально. Даже не от удара. Зачем такие хрупкие кубки вообще делать?
там крышка слетела и ударила по нижней части, поэтому и разбился
Чтобы сделать кубок менее хрупким, его, например, можно сделать не из хрусталя
Кубок Стэнли сделан из сплава серебра и никеля, из серебра сделан кубок Чемпиона УЕФА, из золота кубок чемпионата мира по футболу.
Запланированное устаревание вышло на новый уровень ?)
Можно же сделать металлическую основу с хрустальными вставками и крышкой с фиксатором. Но зачем...
Вот у меня у бабушки есть старая хрустальная ваза... Её фиг расколишь...
