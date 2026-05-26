Глава Гусь-Хрустального о повреждении кубка: «Посуда бьется к счастью. Хрусталь очень хрупок, не первый раз такое происходит. Можно сделать так, чтобы кубок был менее подвержен разрушению»

Глава Гусь-Хрустального о повреждении кубка: посуда бьется к счастью.

Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов высказался о повреждениях , которые получил трофей за победу в FONBET Кубке России.

– Не первый раз такие события происходят. Мы, когда видим, как кубок ломается, переживаем. Но хрусталь очень хрупок. Такое эмоциональное празднование к таком и приводит. У Солари крышка упала, ударила по нижней части кубка. Трофей состоит из трех стеклянных частей: крышки, самого основания и подставки. Это три отдельных части хрусталя, которые соединяются металлической оправой.

Было и радостно, но и печально. Но посуда бьется к счастью. Наши мастера хрустального завода готовы оперативно сделать эти части кубка. Теперь надо сделать два трофея: один перейдет к «Спартаку» на вечное хранение, а второй – для новых победителей. Первую часть трофея сделают быстро, а изготовление второй части займет две‑три недели. Мастера будут готовы, как только на них выйдут.

– РФС пока не выходил на связь?

– Пока нет.

– Может, кубок стоит сделать монолитным, как считают некоторые болельщики?

– Можно сделать его без крышки. Она тогда не будет падать. Есть возможность сделать его единым в виде вазы. Мастера могут сделать так, чтобы он в случае эмоционального празднования был менее подвержен разрушению, – сказал Соколов.