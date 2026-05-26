Джемал Табидзе: «Хвича 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале ЛЧ он сделает дубль – и вопросов не будет. Он нереальный, играет на другой планете»
Защитник сборной Грузии Джемал Табидзе дал оценку игре Хвичи Кварацхелии.
– Хвича на сегодняшний день один из лучших футболистов в Европе, скоро у него важная игра — финал Лиги чемпионов. Я желаю ему удачи.
– «Золотой мяч» заслужил?
– Да, 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале он сделает дубль – и никаких вопросов ни у кого не будет.
– Хвича – феномен?
– Конечно! Он нереальный футболист, играет на другой планете! – сказал защитник «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Якобы провальный сезон Месси в ПСЖ это 21+20 в 40 играх. Как нам говорили, пешеход, то се. У Хвичи 20+12 за 53 матча и это выдают за какой-то невероятный сезон. Топ 5 это потолок. И с его уровнем понимания игры он выше не поднимется, без негатива. Но Хвича никогда не эволюционирует как Месси так, чтобы и цф и ложную девятку играть и апз.
Какие-то сравнения с Марадоной, стыдоба. Даже Месси и его фанаты так себе не позволяли.
