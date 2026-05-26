Джемал Табидзе: «Хвича 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале ЛЧ он сделает дубль – и вопросов не будет. Он нереальный, играет на другой планете»

Джемал Табидзе: Хвича должен получить «Золотой мяч».

Защитник сборной Грузии Джемал Табидзе дал оценку игре Хвичи Кварацхелии .

– Хвича на сегодняшний день один из лучших футболистов в Европе, скоро у него важная игра — финал Лиги чемпионов. Я желаю ему удачи.

– «Золотой мяч» заслужил?

– Да, 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале он сделает дубль – и никаких вопросов ни у кого не будет.

– Хвича – феномен?

– Конечно! Он нереальный футболист, играет на другой планете! – сказал защитник «Динамо » Махачкала.