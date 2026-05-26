  • Джемал Табидзе: «Хвича 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале ЛЧ он сделает дубль – и вопросов не будет. Он нереальный, играет на другой планете»
Джемал Табидзе: «Хвича 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале ЛЧ он сделает дубль – и вопросов не будет. Он нереальный, играет на другой планете»

Защитник сборной Грузии Джемал Табидзе дал оценку игре Хвичи Кварацхелии.

– Хвича на сегодняшний день один из лучших футболистов в Европе, скоро у него важная игра — финал Лиги чемпионов. Я желаю ему удачи.

– «Золотой мяч» заслужил?

– Да, 100% должен получить «Золотой мяч» в этом году. В финале он сделает дубль – и никаких вопросов ни у кого не будет.

– Хвича – феномен?

– Конечно! Он нереальный футболист, играет на другой планете! – сказал защитник «Динамо» Махачкала.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?246 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Хвича не получит мяч. Грузия не играет на чемпионате мира
Дядя ТУРА
Так Хвича же «нереальный футболист, который играет на другой планете». Там-то он на ЧМ попал😎
Дядя ТУРА
А было бы здорово. Грузин с ЗМ. Ла и играет правда хорошо
Хвича играет классно, иногда даже потрясающе. Но это даже и близко не уровень Зм. В целом, если ему удастся повторить карьеру Роббена или Рибери, это уже будет прыжок выше головы. До Салаха он точно не дотянет. А тут про какой-то зм
Якобы провальный сезон Месси в ПСЖ это 21+20 в 40 играх. Как нам говорили, пешеход, то се. У Хвичи 20+12 за 53 матча и это выдают за какой-то невероятный сезон. Топ 5 это потолок. И с его уровнем понимания игры он выше не поднимется, без негатива. Но Хвича никогда не эволюционирует как Месси так, чтобы и цф и ложную девятку играть и апз.
Какие-то сравнения с Марадоной, стыдоба. Даже Месси и его фанаты так себе не позволяли.
Peter Parker
Ему не надо играть на уровне Месси прошлых времен. Ему достаточно быть лучше других в этом сезоне
Peter Parker
это всё правда и вполне здраво написано, но Дембеле получил ЗМ) правда, Дембеле все-таки поталантливей Хвичи, пожалуй
Вай, генацвале, почему дубль? Он пять голов забьёт, не меньше, послушай меня, дорогой!
Vadim Slutsky
😅 5 голов и 5 асистов
Чемпион мира на дворе. А значит, это будет иметь решающее значение. Игрок, который помимо яркого выступления в своем чемпионате и еврокубках покажет себя и на ЧМ и будет обладателем нового ЗМ
Nogoi89
Говорят, Хвича получит через два дня итальянское гражданство и поедет на чемпионат мира. Так что он по-прежнему в борьбе за «Золотой мяч». Хотя, постойте… :)))
Twilight_Shadow
Ну, только если так)
Чел, а давай ты сначала скинешь оф критерий от Франц футбол, где говорится , что игра на ЧМ - обязательное условие получения ЗМ.

Примеры показывают как было, но не гарантируют, что так будет.
В этом году точно нет, пусть хоть покер в финале положит. Получит тот кто хорошо себя проявит на ЧМ и приведет сборную минимум в финал
arr loo
Вообще не факт. Золотой мяч вручает France Football вместе с УЕФА, ЧМ может и не сыграть ключевой роли, если тот же Хвича ярко проявит себя в финале и ПСЖ победит.
Александр Степанов
Много лет это слышу, но кому незаслуженно дали в 21 веке ЗМ, чтобы был виден злобный французский след?
А что Салах сильнее Роббена?
Кейн и Олисе явные фаворити если в мундиале победят Англия или Франция.
Jor Hakobyan
Мало Хвича твоей баваке накидал?
Крушение баварского драндулета
Легенда все равно Пиньейру
Забет дубль или дюбель?
В год чемпионата мира лч не котируется особо. Нужно было бы условный спортинг вытянуть за уши единолично к трофею.
