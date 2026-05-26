В Нидерландах запустили кампанию против оскорблений в интернете перед ЧМ-2026. 44% футболистов сталкиваются с онлайн-буллингом ежемесячно

В Нидерландах запустили кампанию против онлайн-буллинга в преддверии ЧМ-2026.

Банк ING, являющийся генеральным спонсором Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), запустил кампанию по борьбе с буллингом в интернете и соцсетях. Акцию поддержали футболисты сборной Нидерландов Коди Гакпо, Джереми Фримпонг и Жан-Поль ван Хекке, а также чемпион Европы 1988 года Руд Гуллит .

Утверждается, что 44 процента профессиональных футболистов сталкиваются проблемой онлайн-буллинга ежемесячно.

«У меня уже есть опыт, который позволяет мне многое пропускать мимо ушей. Но когда я был моложе, это могло по-настоящему меня задеть. Это также касается молодых игроков, которые сейчас приходят в сборную. Социальные сети продолжают развиваться, и реакция на них становится все более жесткой», – сказал Гакпо.

Защитник «Ливерпуля » Джереми Фримпонг отметил, что оскорбления в интернете сказываются на игре молодых футболистов и их уверенности в себе.

«Никаких социальных сетей, никаких газет, я не смотрю телевизор. Часто это неприятно и вредно. Тем не менее что-то извне всегда просачивается. Вы слышите что-то от других. Кто-то что-то показывает или рассказывает. Нельзя полностью избежать этого. Я вижу, что молодые игроки менее раскованы. Они сомневаются в своих действиях, потому что думают о том, что скажут в интернете», – сказал Фримпонг.

По мнению Руда Гуллита, интернет-площадки должны взять на себя ответственность за борьбу с онлайн-оскорблениями .

«Мониторинг должен быть строже. Будь я руководителем такой платформы, пользователям пришлось бы идентифицировать себя. Вот как можно изменить их поведение.

Позитивный настрой поднимает настроение игроков. Трофеи не выигрывают с помощью негатива и криков извне», – заявил Гуллит.

На чемпионате мира сборная Нидерландов сыграет в группе с Японией, Швецией и Тунисом. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.