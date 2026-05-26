  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В Нидерландах запустили кампанию против оскорблений в интернете перед ЧМ-2026. 44% футболистов сталкиваются с онлайн-буллингом ежемесячно
0

В Нидерландах запустили кампанию против оскорблений в интернете перед ЧМ-2026. 44% футболистов сталкиваются с онлайн-буллингом ежемесячно

В Нидерландах запустили кампанию против онлайн-буллинга в преддверии ЧМ-2026.

В Нидерландах в преддверии чемпионата мира обратили внимание на проблему оскорблений в интернете.

Банк ING, являющийся генеральным спонсором Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), запустил кампанию по борьбе с буллингом в интернете и соцсетях. Акцию поддержали футболисты сборной Нидерландов Коди Гакпо, Джереми Фримпонг и Жан-Поль ван Хекке, а также чемпион Европы 1988 года Руд Гуллит.

Утверждается, что 44 процента профессиональных футболистов сталкиваются проблемой онлайн-буллинга ежемесячно.

«У меня уже есть опыт, который позволяет мне многое пропускать мимо ушей. Но когда я был моложе, это могло по-настоящему меня задеть. Это также касается молодых игроков, которые сейчас приходят в сборную. Социальные сети продолжают развиваться, и реакция на них становится все более жесткой», – сказал Гакпо.

Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг отметил, что оскорбления в интернете сказываются на игре молодых футболистов и их уверенности в себе.

«Никаких социальных сетей, никаких газет, я не смотрю телевизор. Часто это неприятно и вредно. Тем не менее что-то извне всегда просачивается. Вы слышите что-то от других. Кто-то что-то показывает или рассказывает. Нельзя полностью избежать этого. Я вижу, что молодые игроки менее раскованы. Они сомневаются в своих действиях, потому что думают о том, что скажут в интернете», – сказал Фримпонг.

По мнению Руда Гуллита, интернет-площадки должны взять на себя ответственность за борьбу с онлайн-оскорблениями .

«Мониторинг должен быть строже. Будь я руководителем такой платформы, пользователям пришлось бы идентифицировать себя. Вот как можно изменить их поведение.

Позитивный настрой поднимает настроение игроков. Трофеи не выигрывают с помощью негатива и криков извне», – заявил Гуллит.

На чемпионате мира сборная Нидерландов сыграет в группе с Японией, Швецией и Тунисом. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mee Met Oranje
logoСборная Нидерландов по футболу
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoРуд Гуллит
logoБрайтон
logoЖан-Поль ван Хекке
соцсети
интернет
Федерация футбола Нидерландов
logoДжереми Фримпонг
logoКоди Гакпо
дискриминация

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не поддерживаю травлю, но согласно закону и практике ЕСПЧ публичный человек априори соглашается на широкую общественную дискуссию и обсуждение его действий, в том числе и в негативной форме. Если человек не готов к отрицательной стороне публичности, то тогда нужно заканчивать с футболом и заниматься личной жизнью.
Ответquasififa
Не поддерживаю травлю, но согласно закону и практике ЕСПЧ публичный человек априори соглашается на широкую общественную дискуссию и обсуждение его действий, в том числе и в негативной форме. Если человек не готов к отрицательной стороне публичности, то тогда нужно заканчивать с футболом и заниматься личной жизнью.
База. По сути им в том числе за это платят такие огромные деньги.
Ответquasififa
Не поддерживаю травлю, но согласно закону и практике ЕСПЧ публичный человек априори соглашается на широкую общественную дискуссию и обсуждение его действий, в том числе и в негативной форме. Если человек не готов к отрицательной стороне публичности, то тогда нужно заканчивать с футболом и заниматься личной жизнью.
Так понимаю, речь не про то, что футболисту напишут, что он кривоногий и не умеет играть в футбол. А про оскорбления из серии угрозы убийством, расизм, пожелания смерти родственникам и прочий треш. С развитием ставок такого стало очень много
Ну если футболист парится из за троллей , то о топ карьере можно забыть. Каким надо быть неженкой, чтоб обращать внимания на неудачников, которые пытаются вывести тебя оскорблениями в интернете
Как правило в соц.сетях, есть волшебная кнопочка "закрыть комментарии". Сделана эта кнопочка вероятно в первую очередь для тех, кто не желает видеть что-то не то у себя в профиле под постами.
И что мешает нежным натурам, которые не выдерживают хейта, просто комменты закрывать?
ОтветРашпель793
Как правило в соц.сетях, есть волшебная кнопочка "закрыть комментарии". Сделана эта кнопочка вероятно в первую очередь для тех, кто не желает видеть что-то не то у себя в профиле под постами. И что мешает нежным натурам, которые не выдерживают хейта, просто комменты закрывать?
Но ведь тогда, их никто и не похвалит. И для чего все эти соц сети тогда нужны?
А это понятно почему, тут вот буквально на днях вышла реклама на Нидерландском ТВ, где показали, где всякие папуасы танцевали. Ну, т.е. реально били в Африканские барабаны, плясали как туземцы и все это в форме сборной страны.
И естественно белые Голландцы офигевают от этого.
Нежные какие все стали.
У нас бы поддержали Пономарев, Спиридонов и Быстров
Ну и пошли нафиг
Запускать компанию против оскорблений в интернете это как на чистой стене попросить не вандалить табличкой "не рисуйте половые органы"
Когда был малым школьником и смотрел футбол как осоловелый нефанат, в один из моментом у меня возник вопрос: почему мой отчим называет Голландцев "Ну а ****(зачем и на ) нам!?" Потом он объяснил, что там все выходцы с Суринама (отсюда и созвучие) и играют. Однако, даже когда я сам был малым и читал голландские сказки, то представлял голландцев высокими и носатыми белыми людьми. Когда же я впервые приехал в Голландию много-много лет назад, то всё встало на свои места...
тут себе дзюба команду и найдёт)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
10 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
30 минут назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
58 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
30 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
45 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем