  • Халк поздравил «Зенит» со 101-летием: «Много историй, много побед. Семья, пусть Бог всегда благословляет вас!»
Нападающий «Флуминенсе» Халк поздравил «Зенит» со 101-м днем рождения.

25 мая исполнился 101 год с момента основания клуба.

«Семья, «Зенит», я хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения! Это 101-й год, много историй, много побед.

У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нем чемпионом. Пусть Бог всегда благословляет вас! Давай, «Зенит»!» – сказал Халк в видеообращении.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе клуба бразилец становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Спасибо, Живанилду!Топовый игрок, который навсегда в памяти болельщиков Зенита.
Лучший легионер в истории Зенита и на пару с Вагнером лучший лег в истории российского футбола.
Комментарий скрыт
абелардо
Классный игрок! Только хорошие воспоминания о его игре в составе Зенита. Удачи тебе и здоровья, Живанилдо! Тебя всегда будут помнить в Зените и Санкт-Петербурге!
«Ну, как говорится, батя, с днюхой тебя #####! С сорока чем-то летием!»
Батя,батя
Думается, что Халк даже в свои 72 сильнее дельфинятины и чуваков, отвечающих за креатив в Зените.
Максименко через руки он и лет в 90 прошибёт. Хороший был бы клиент для Живанилду😼
Мы в свою очередь поздравляем Халка с феноменальным футбольным долголетием и желаем ему побольше голов и титулов в составе Флу!
Спасибо легенда
Зенит не тех бразилов покупает сейчас. Халк и в свои 53 их всех круче. Вместе взятых.
Эх, были времена
В топ-5 атакующих игроков Зенита всех времен для меня! Спасибо за поздравление и матчи за наш клуб! Игрок, боец и просто хороший человек, достойно отыграл свой контракт.
