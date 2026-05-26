Халк поздравил «Зенит» со 101-летием: «Много историй, много побед. Семья, пусть Бог всегда благословляет вас!»
25 мая исполнился 101 год с момента основания клуба.
«Семья, «Зенит», я хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения! Это 101-й год, много историй, много побед.
У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нем чемпионом. Пусть Бог всегда благословляет вас! Давай, «Зенит»!» – сказал Халк в видеообращении.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе клуба бразилец становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
