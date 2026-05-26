Луис де ла Фуэнте: «Чемпионат мира – это момент для Ямаля, он молодой, но очень зрелый. Партнеры по сборной помогут Ламину проявить себя с лучшей стороны»
Луис де ла Фуэнте: чемпионат мира – это момент для Ямаля.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал предстоящий чемпионат мира моментом для Ламина Ямаля.
18-летний вингер «Барселоны» вошел в окончательный состав сборной на ЧМ-2026.
«Он невероятно взволнован. Он невероятно нетерпелив. Он молодой, но очень зрелый. И он знает, что это его момент.
В жизни нужно использовать свои возможности. Никогда не знаешь, каким ты будешь к следующему чемпионату мира. И это момент для Ламина Ямаля. Он очень хорош и будет становиться только лучше, когда товарищи по команде помогут ему проявить себя с лучшей стороны.
На мой взгляд, на многих позициях у нас играют лучшие игроки мира, и это поможет ему играть еще лучше», – сказал де ла Фуэнте в программе Los Desayunos на RTVE.
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
При всей моей симпатии к сборной Испании, но в нынешних реалиях , там максимум двух игроков можно назвать прям лучшими в мире на своих позициях ( на данный момент) -- это Ламина и Педри .
Последний, по сумме качеств имеетя ввиду.
Поэтому не пишите тут ...Витинья или ещё кто-то лучше .
Никто из схожих контролирующих ЦП не выполняет такой объём и не так вездесущ во всех фазах игры , что с мячом что без мяча
Руис один из лучших в мире, да он был травмирован, но вернувшись после травмы именно он создал гол, который убил интригу в матче Бавария-ПСЖ и дал французам спокойно играть на результат имея +2.
Кукурелья при всём хейте Челси, так же один из сильнейших ЛЗ в мире.
Это цитата .
Не "одни из лучших" , а именно лучшие.
И именно под такое категоричное заявления ( как я и выразил своё мнение) можно подвести лишь двух человек из нынешних ( сиюминутных даже) реалий сборной Испании .
Никакого Кукарелью ( а тем-более Руиса) и всех вратарей Испанцев неполучиться одарить ( и так чтобы это звучало здраво, а не эклектично) эпитемом " лучший игрок мира на своей позиции" .
Одни из лучших -- да, возможно.
Вратари хорошие у Испанцев , вопросов нет.
Кукерелья один из топовых левых защитников мира -- это тоже без впоросов .
Про нынешнего Руиса -- это сова на глобус.
Он даже не железный игрок основы Парижа в этом сезоне , что до травмы , что после , Энрике чаще рассматривал основной тройкой полузащитников для важных матчей - Витинью, Невеша и Заира-Эмери в этом сезоне ( когда все трое были доступны)
И сейчас даже далеко не факт , что Руис игрок основы Испании.
Там конкуренция в центре поля испанцев бешеная.
А пример того одного гола Баварии ( хоть и важнейшего) , что Вы привели и где он поучавствовал -- это такое себе , мягко говоря .
По одному голу никак не доказывается , что он " лучший центральный полузащитник мира" или даже один из . Это всего лишь классный эпизод.
На этой позиции лучшие -- определяются по самой игре из 90 минут -- и из матча в матч -- на уровне стабильности мастерства , решений и , вцелом , качества