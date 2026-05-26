Луис де ла Фуэнте: «Чемпионат мира – это момент для Ямаля, он молодой, но очень зрелый. Партнеры по сборной помогут Ламину проявить себя с лучшей стороны»

Луис де ла Фуэнте: чемпионат мира – это момент для Ямаля.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал предстоящий чемпионат мира моментом для Ламина Ямаля.

18-летний вингер «Барселоны» вошел в окончательный состав сборной на ЧМ-2026.

«Он невероятно взволнован. Он невероятно нетерпелив. Он молодой, но очень зрелый. И он знает, что это его момент.

В жизни нужно использовать свои возможности. Никогда не знаешь, каким ты будешь к следующему чемпионату мира. И это момент для Ламина Ямаля . Он очень хорош и будет становиться только лучше, когда товарищи по команде помогут ему проявить себя с лучшей стороны.

На мой взгляд, на многих позициях у нас играют лучшие игроки мира, и это поможет ему играть еще лучше», – сказал де ла Фуэнте в программе Los Desayunos на RTVE.