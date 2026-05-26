«Реал» и Рюдигер согласовали продление контракта до 2027 года

Антонио Рюдигер и «Реал» договорились о продлении контракта.

33-летний защитник принял предложение клуба, сообщает Фабрицио Романою Новое соглашение будет действовать до июня 2027 года.

Ожидается, что Рюдигер подпишет новый контракт с «Мадридом» в ближайшее время. Сроки официального объявления будут зависеть от президентских выборов в «Реале ».