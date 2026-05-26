Варди покинет «Кремонезе» после вылета клуба из Серии А. 39-летний форвард забил 7 голов в 29 матчах
Джейми Варди покинет «Кремонезе».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 39-летний нападающий на правах свободного агента покинет клуб, вылетевший из Серии А по итогам сезона.
В сезоне-2025/26 Варди забил 7 голов в 29 матчах Серии А. Подробная статистика экс-форварда «Лестера» доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
