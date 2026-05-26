Игрок «Торпедо» Миасс споткнулся о газон – судья назначил пенальти на 88-й минуте матча Второй лиги А. «Волгарь» подал жалобу в ЭСК
В Leon Второй лиге А назначили спорный пенальти.
«Торпедо» Миасс обыграл «Волгарь» в 14-м туре дивизиона «Серебро» (1:0) благодаря спорному пенальти.
На 88-й минуте полузащитник Семен Столбов споткнулся о газон и упал в штрафной соперника, и главный судья Владислав Егоров назначил пенальти. Нападающий гостей Денис Замятин реализовал 11-метровый и забил единственный гол в матче.
После игры «Волгарь» подал жалобу в ЭСК на работу Егорова.
После 14 туров «Серебра» Второй лиги А «Волгарь» идет 8-м в таблице, «Торпедо» находится на 7-й строчке. В следующем матче астраханцы 27 мая сыграют в гостях с «Ленинградцем», команда из Миасса в тот же день примет «Текстильщик».
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ничего такого.
Виноват газон?
Пенальти.