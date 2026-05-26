Игрок «Торпедо» Миасс споткнулся о газон – судья назначил пенальти на 88-й минуте матча Второй лиги А. «Волгарь» подал жалобу в ЭСК

В Leon Второй лиге А назначили спорный пенальти.

«Торпедо» Миасс обыграл «Волгарь» в 14-м туре дивизиона «Серебро» (1:0) благодаря спорному пенальти.

На 88-й минуте полузащитник Семен Столбов споткнулся о газон и упал в штрафной соперника, и главный судья Владислав Егоров назначил пенальти. Нападающий гостей Денис Замятин реализовал 11-метровый и забил единственный гол в матче.

После игры «Волгарь » подал жалобу в ЭСК на работу Егорова.

После 14 туров «Серебра» Второй лиги А «Волгарь» идет 8-м в таблице, «Торпедо» находится на 7-й строчке. В следующем матче астраханцы 27 мая сыграют в гостях с «Ленинградцем», команда из Миасса в тот же день примет «Текстильщик».