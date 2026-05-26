  • Игрок «Торпедо» Миасс споткнулся о газон – судья назначил пенальти на 88-й минуте матча Второй лиги А. «Волгарь» подал жалобу в ЭСК
В Leon Второй лиге А назначили спорный пенальти.

«Торпедо» Миасс обыграл «Волгарь» в 14-м туре дивизиона «Серебро» (1:0) благодаря спорному пенальти. 

На 88-й минуте полузащитник Семен Столбов споткнулся о газон и упал в штрафной соперника, и главный судья Владислав Егоров назначил пенальти. Нападающий гостей Денис Замятин реализовал 11-метровый и забил единственный гол в матче.

После игры «Волгарь» подал жалобу в ЭСК на работу Егорова.

После 14 туров «Серебра» Второй лиги А «Волгарь» идет 8-м в таблице, «Торпедо» находится на 7-й строчке. В следующем матче астраханцы 27 мая сыграют в гостях с «Ленинградцем», команда из Миасса в тот же день примет «Текстильщик».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Комментарии

У нас такие пенальти в кубке ставят (Зенит -Динамо Мх). Позор конечно 🤷🏻‍♂️
Обычная история из российского футбола.
Ничего такого.
Виноват газон?
Пенальти.
ОтветBusk
Не только российского, пенальти на Альбе был покруче
виноват во всем крот 🗿
ОтветStreetbor
Реал и Саутгемптон ещё один пострадавшие)
Спортс, как надоела эта ваша единственная реклама Виши даркос на 15 секунд каждого ролика непропускаемая! Иногда ещё ждёшь эти 15 секунд, а видео потом не грузится и начинай все заново! И что за бред такие длинные ролики рекламные впихивать, когда большинство видео на сайте в новостях короче 20 секунд?
А всё в порядке с игроками "Волгаря"? Там ещё один торпедовец завалился, как подстреленный, за пару секунд до инцидента, а они даже не возмущаются... Тоже в доле?
у нас есть свои Стерлинги
за удар ногой в первого игрока, не?
Просто наглость! Правильно подали протест
русский футбол - бессмысленный и беспощадный
Надо было ещё газону жёлтую показать.
