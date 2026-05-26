  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ди Мария об «МЮ»: «Ван Гал никогда не говорил, в чем я хорош – только негатив. Все навалилось как снежный ком, меня ограбили – в итоге мне все стало ненавистно»
0

Ди Мария об «МЮ»: «Ван Гал никогда не говорил, в чем я хорош – только негатив. Все навалилось как снежный ком, меня ограбили – в итоге мне все стало ненавистно»

Ди Мария об «МЮ»: все было хорошо, пока не начались проблемы с ван Галом.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария рассказал, что ненавидел свое пребывание в клубе из-за разногласий с Луи ван Галом.

«Все начиналось действительно хорошо. Все шло своим чередом. Потом у меня начались проблемы с Ван Галом, и с этого момента все пошло не так. 

Как я уже сказал, я начал очень хорошо. Все складывалось идеально. Но потом внезапно начались постоянные разговоры о том, что я не так сделал на поле. Он никогда не говорил мне, в чем я хорош – только негативные моменты, снова и снова. В конце концов мне это надоело.

Жизнь там [в Англии] была совсем другой. Темнело очень рано, потом начались холода. А потом в мой дом ворвались грабители. Все это – когда ты не играешь, когда у тебя все идет не так, когда у тебя проблемы внутри клуба, – в конечном итоге это сильно влияет на тебя. Мне стало ненавистно там находиться.

В Париже меня тоже грабили, но я все равно остался еще на два или три года, потому что мне нравилось там жить. В Манчестере все навалилось, как снежный ком. Я хотел проводить больше времени с семьей, и именно поэтому я уехал.

Он [ван Гал] говорил, что я так и не появился на предсезонке, но я уже сказал, что хочу уйти и не собираюсь отчитываться. Я оставался в Росарио, пока не было принято решение.

Если вы несчастны, то несчастна и ваша семья. Если ваш дом ограбили, вы поссорились с тренером и дела идут не лучшим образом, трудно сказать, что вам понравилось в Манчестере. Такова реальность.

Но если говорить о Премьер-лиге, атмосфере, жизни в клубе, у меня остались приятные чувства, потому что в клубе были замечательные люди, которые всегда хорошо относились ко мне, поддерживали и помогали мне во всем. Я благодарен за это. Я хотел перейти в «Юнайтед». Футбол, стадионы, атмосфера, любовь болельщиков – я ни о чем не жалею», – сказал Ди Мария.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoАнхель Ди Мария
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛуи ван Гал
психология

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Всё таки лучшие годы Ди Марии прошли в Реале, останься он и может выиграл бы минимум пару ЛЧ.
ОтветSPAIN 2010
Всё таки лучшие годы Ди Марии прошли в Реале, останься он и может выиграл бы минимум пару ЛЧ.
лучшие годы прошли в ПСЖ, об этом говорит статистика
ОтветВисита Эльмурзаев
лучшие годы прошли в ПСЖ, об этом говорит статистика
что уж говорить, по-настоящему лучшие годы его прошли за сборную, огромный вклад в два самых важных трофея
Ван Галь вообще редкий бес в отношении латиносов.
В «Барселоне» даже в топовым Ривалдо конфликтовал. Сплавил Джованни. Потом во второй заход сплавил Рикельме. В МЮ — Ди Марию.
Это старое интервью? Или Ди Мария говорит одно и тоже по кругу? То что его критиковал ЛВГ я уже несколько раз читал.
ОтветМикель Артета 65%
Это старое интервью? Или Ди Мария говорит одно и тоже по кругу? То что его критиковал ЛВГ я уже несколько раз читал.
А что ему отвечать на одни и те же вопросы? Придумывать новые истории? Как раз таки, то что он повторяет, может говорить о том, что ситуация, примерно, так и развивалась.
Великий аргентинский футболист Ди Мария.
Ди мария крутой игрок, жаль, что клубная карьера не так задалась у него. По уровню не так далек от Суареса
Ответjxmazefan
Ди мария крутой игрок, жаль, что клубная карьера не так задалась у него. По уровню не так далек от Суареса
В смысле не задалась? :)
ОтветMike
В смысле не задалась? :)
Заслуживал быть первой опцией в топ клубе, играя много лет и выигрывая все будучи лучшим игроком. Но был скорее третьей-четвертой опцией в своих клубах. Плюс после Реала ничего монументального не выиграл за клубы

В апл например, если бы не ошибся с клубом и нашел подходящий для себя
Отлично начал в МЮ, но уверен, что у болельщиков клуба он ассоциируется с нытьем: Ван Гал, погода, грабители. Каждый раз. Хороший футболист, но перешел явно не в свой клуб и теперь будет вещать про это ровно столько, сколько ему будут задавать соответствующие вопросы.
Но вы этого коз..а опустили на чемпионате мира . Он всегда не любил южноамериканцев
Жинкин лев или как там говорят)
Наглядный пример того, что бывает, когда подписываешь в команду шабашников (спасибо Вудворту).
Раньше игроки следовали по маршруту Манчестер-Мадрид и МЮ был в топе.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
9 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
29 минут назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
57 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
29 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
44 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем