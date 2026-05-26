Ди Мария об «МЮ»: «Ван Гал никогда не говорил, в чем я хорош – только негатив. Все навалилось как снежный ком, меня ограбили – в итоге мне все стало ненавистно»

Ди Мария об «МЮ»: все было хорошо, пока не начались проблемы с ван Галом.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед » Анхель Ди Мария рассказал, что ненавидел свое пребывание в клубе из-за разногласий с Луи ван Галом.

«Все начиналось действительно хорошо. Все шло своим чередом. Потом у меня начались проблемы с Ван Галом, и с этого момента все пошло не так.

Как я уже сказал, я начал очень хорошо. Все складывалось идеально. Но потом внезапно начались постоянные разговоры о том, что я не так сделал на поле. Он никогда не говорил мне, в чем я хорош – только негативные моменты, снова и снова. В конце концов мне это надоело.

Жизнь там [в Англии] была совсем другой. Темнело очень рано, потом начались холода. А потом в мой дом ворвались грабители. Все это – когда ты не играешь, когда у тебя все идет не так, когда у тебя проблемы внутри клуба, – в конечном итоге это сильно влияет на тебя. Мне стало ненавистно там находиться.

В Париже меня тоже грабили, но я все равно остался еще на два или три года, потому что мне нравилось там жить. В Манчестере все навалилось, как снежный ком. Я хотел проводить больше времени с семьей, и именно поэтому я уехал.

Он [ван Гал] говорил, что я так и не появился на предсезонке, но я уже сказал, что хочу уйти и не собираюсь отчитываться. Я оставался в Росарио, пока не было принято решение.

Если вы несчастны, то несчастна и ваша семья. Если ваш дом ограбили, вы поссорились с тренером и дела идут не лучшим образом, трудно сказать, что вам понравилось в Манчестере. Такова реальность.

Но если говорить о Премьер-лиге, атмосфере, жизни в клубе, у меня остались приятные чувства, потому что в клубе были замечательные люди, которые всегда хорошо относились ко мне, поддерживали и помогали мне во всем. Я благодарен за это. Я хотел перейти в «Юнайтед». Футбол, стадионы, атмосфера, любовь болельщиков – я ни о чем не жалею», – сказал Ди Мария.