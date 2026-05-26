Роналдиньо приехал в Армению на конференцию по маркетингу
Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо находится в Армении.
Сегодня утром бывший футболист «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» прибыл в Ереван.
Приезд 46-летнего бразильца связан с международной конференцией и медиа-выставкой MAC 2026 в сфере партнерского маркетинга, арбитража трафика и iGaming, которая проходит 26-27 мая в выставочном центре Meridian Expo.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: 1in.am
― Чего?
― Խոսում եք անգլերեն:
― А? Не-е, не понимаю я.
― Бразилец.
― Какая цель вашего визита в Армению?
― Это... Международная конференция и медиа-выставка MAC 2026 в сфере партнерского маркетинга, арбитража трафика и iGaming.
― Как долго будет ваше пребывание в Армении?
― Четыре дня. Там же написано... Вот билет обратный.
― В гостинице. Вот, в приглашении написано.
― Добро пожаловать в Армению.
― Шноракалутюн. Вот красавцы!