Роналдиньо приехал в Армению на конференцию по маркетингу

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо находится в Армении.

Сегодня утром бывший футболист «ПСЖ », «Барселоны» и «Милана » прибыл в Ереван.

Приезд 46-летнего бразильца связан с международной конференцией и медиа-выставкой MAC 2026 в сфере партнерского маркетинга, арбитража трафика и iGaming, которая проходит 26-27 мая в выставочном центре Meridian Expo.

Роналдиньо стал амбассадором букмекера Winline