0

«Спартак» готов продать Маркиньоса или рассмотреть аренду с опцией выкупа (Metaratings)

«Спартак» готов продать Маркиньоса.

«Спартак» готов расстаться с Маркиньосом предстоящим летом.

По информации Metaratings, красно-белые пока не получали официальных предложений по форварду, но при их поступлении готовы рассмотреть продажу Маркиньоса или аренду с опцией выкупа.

Контракт Маркиньоса со «Спартаком» действует до 2029 года. В сезоне-2025/26 бразилец отметился 8 голами и 7 ассистами в 35 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoМаркиньос Коста

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше Ливая продайте, и на эти деньги хорошего Напа купить
ОтветBobcat18
Лучше Ливая продайте, и на эти деньги хорошего Напа купить
Кто его купит хоть за какие то вменяемые деньги?
Ответfrol92
Кто его купит хоть за какие то вменяемые деньги?
ЦСКА или Динамо
ОтветИгорь Деньгин
че гоните?!
Комментарий скрыт
Ответ</c/>
Комментарий скрыт
ключевое слово "если"....
А вот это уже беда…бедуха просто
ОтветReceptik
А вот это уже беда…бедуха просто
почему? средний игрок с одним движением и слабой реализацией, с ним точно каши не сварить в борьбе за золото...
Ответ</c/>
почему? средний игрок с одним движением и слабой реализацией, с ним точно каши не сварить в борьбе за золото...
Человек выдал сезон жизни с кучей голевых, половина из которых не были из ряда вон. В этом году голевые просел и, а забивать как не умел , так и не научился.

Заруинил выход 1 на 1 с Махачкалой , могли бы 3 место занять, не решил момент с ударом с линии штрафной в финале с Краснодаром. Качественно средний игрок. Для следующего шага нужен гораздо сильнее, потому что справа такой же Солари который оверперфоманс выдаёт по статистике, а когда она просядет останутся его навесы на трибуну и в руки вратарей только
Глядя на Маркиньоса, лишь понимаешь, каким зверюгой когда-то был Промес
ОтветКлимент Зимин
Глядя на Маркиньоса, лишь понимаешь, каким зверюгой когда-то был Промес
Есть такое. Зря поехал в оаэ
Ну, и Барко ещё продайте, и вперёд за чемпионством.
ОтветАлексей Маликов
Ну, и Барко ещё продайте, и вперёд за чемпионством.
Комментарий скрыт
Ответ</c/>
Комментарий скрыт
Полех будет играть в следующем году
Любопытно, как подобные новости вообще проникают в инфопространство? Типа, некий "шпиЁн" из клуба за утренним кофе сообщает инсайдеру из Метарэйтингз - вчера краем уха слышал, что Карседо напел Кахигао, что Маркиньоса при наличии предложений можно продавать. Оплати кофе и круассан, я погнал. А если серьезно - это один из лучших наших трансферов за многие годы - бразилец, который так хорошо вписался, бьется в каждом матче, реально обостряет и прекрасно себя проявляет в любой игровой модели. Что за предпосылки могут быть к его продаже - уму непостижимо. Убрали вон его с поля с конями в полуфинале Кубка - и вся атакующая и контратакующая игра развалилась напрочь.
ОтветseMen_SM
Любопытно, как подобные новости вообще проникают в инфопространство? Типа, некий "шпиЁн" из клуба за утренним кофе сообщает инсайдеру из Метарэйтингз - вчера краем уха слышал, что Карседо напел Кахигао, что Маркиньоса при наличии предложений можно продавать. Оплати кофе и круассан, я погнал. А если серьезно - это один из лучших наших трансферов за многие годы - бразилец, который так хорошо вписался, бьется в каждом матче, реально обостряет и прекрасно себя проявляет в любой игровой модели. Что за предпосылки могут быть к его продаже - уму непостижимо. Убрали вон его с поля с конями в полуфинале Кубка - и вся атакующая и контратакующая игра развалилась напрочь.
Может все гораздо проще?
Кахигао сказал его агенту, что при наличии предложения мы его с удовольствием продадим, так что если у тебя на примете есть куда его пристроить и подзаработать, то начинай активный поиск ему команды...
ОтветseMen_SM
Любопытно, как подобные новости вообще проникают в инфопространство? Типа, некий "шпиЁн" из клуба за утренним кофе сообщает инсайдеру из Метарэйтингз - вчера краем уха слышал, что Карседо напел Кахигао, что Маркиньоса при наличии предложений можно продавать. Оплати кофе и круассан, я погнал. А если серьезно - это один из лучших наших трансферов за многие годы - бразилец, который так хорошо вписался, бьется в каждом матче, реально обостряет и прекрасно себя проявляет в любой игровой модели. Что за предпосылки могут быть к его продаже - уму непостижимо. Убрали вон его с поля с конями в полуфинале Кубка - и вся атакующая и контратакующая игра развалилась напрочь.
Техника средняя для бразила, скорость чуть лучше, но по соотношению цена-качество действительно отличный игрок, если ещё характер учесть. За 5 лямов евро сейчас на эту позицию можно купить... даже не знаю, Зиньковского? Или болгарина какого-то?..
Бред! По своей позиции топовый игрок для нашего чемпионата
ОтветЕвгений Кудрявцев
Бред! По своей позиции топовый игрок для нашего чемпионата
очень необъективно...статистика у него мягко сказать слабая...
Ответ</c/>
очень необъективно...статистика у него мягко сказать слабая...
У многих вингеров в РПЛ лучше?
Да бросьте. Да неплохой игрок но не более того. С завершением беда. Есть скорость и три финта, но если защита готова обычно не проходит. Если дадут в районе восьми десяти можно смело отдавать и искать сильнее!!!
Ребятам, которым не очень нравится, что Маркиньос нестабилен, где-то якобы недорабатывает, удары у него вот в финале не получились ( а с Локо вот, помню, получились еще какие) - просто вспомните персонажа по имени Педро Роша. Стоил в два раза дороже, на поле ленился как уж на солнышке, ничего не мог предложить на фланге кроме передачи назад или бездумного навеса - зато имел хорошую прессу и памятник от папани на родине. Цените, что есть и что человек бьется за клуб. не просто человек - бразилец. они обычно наймиты, не более.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
9 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
29 минут назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
57 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
29 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
44 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем