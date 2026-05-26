«Спартак» готов продать Маркиньоса или рассмотреть аренду с опцией выкупа (Metaratings)
«Спартак» готов продать Маркиньоса.
«Спартак» готов расстаться с Маркиньосом предстоящим летом.
По информации Metaratings, красно-белые пока не получали официальных предложений по форварду, но при их поступлении готовы рассмотреть продажу Маркиньоса или аренду с опцией выкупа.
Контракт Маркиньоса со «Спартаком» действует до 2029 года. В сезоне-2025/26 бразилец отметился 8 голами и 7 ассистами в 35 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Заруинил выход 1 на 1 с Махачкалой , могли бы 3 место занять, не решил момент с ударом с линии штрафной в финале с Краснодаром. Качественно средний игрок. Для следующего шага нужен гораздо сильнее, потому что справа такой же Солари который оверперфоманс выдаёт по статистике, а когда она просядет останутся его навесы на трибуну и в руки вратарей только
Кахигао сказал его агенту, что при наличии предложения мы его с удовольствием продадим, так что если у тебя на примете есть куда его пристроить и подзаработать, то начинай активный поиск ему команды...