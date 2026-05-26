«Спартак» готов продать Маркиньоса или рассмотреть аренду с опцией выкупа (Metaratings)

«Спартак » готов расстаться с Маркиньосом предстоящим летом.

По информации Metaratings, красно-белые пока не получали официальных предложений по форварду, но при их поступлении готовы рассмотреть продажу Маркиньоса или аренду с опцией выкупа.

Контракт Маркиньоса со «Спартаком» действует до 2029 года. В сезоне-2025/26 бразилец отметился 8 голами и 7 ассистами в 35 матчах во всех турнирах.