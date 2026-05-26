Спиридонов про «Зенит»: «Дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, половина левые – стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что они выиграли по делу»
Чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ и завоевании красно-белыми FONBET Кубка России.
«Посмотрим, как пройдет селекция у «Спартака» летом. Для меня, честно, пусть кто угодно станет чемпионом, лишь бы не «Зенит». Они дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, из которых половина левые, – стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что «Зенит» стал чемпионом по делу.
Когда «Краснодар» обыграл «Спартак», признаюсь, я даже не расстроился, а был рад за «Краснодар», подумал, что они приблизили себя к чемпионству, но кто знал, что они так с «Динамо» облажаются.
Игра [«Спартака» и «Краснодара»] была потрясающая. Я был на стадионе с ребятами хоккеистами, своими друзьями. Матч очень понравился, это был настоящий финал – пенальти, накал. Этот матч – украшение сезона», – сказал Спиридонов.
p.s. клоунада с махачкалой была в кубке, если что