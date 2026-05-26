  • Спиридонов про «Зенит»: «Дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, половина левые – стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что они выиграли по делу»
Спиридонов про «Зенит»: «Дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, половина левые – стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что они выиграли по делу»

Спиридонов: «Зенит» – дутый чемпион, пробили 850 пенальти, половина – левые.

Чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ и завоевании красно-белыми FONBET Кубка России.

«Посмотрим, как пройдет селекция у «Спартака» летом. Для меня, честно, пусть кто угодно станет чемпионом, лишь бы не «Зенит». Они дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, из которых половина левые, – стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что «Зенит» стал чемпионом по делу.

Когда «Краснодар» обыграл «Спартак», признаюсь, я даже не расстроился, а был рад за «Краснодар», подумал, что они приблизили себя к чемпионству, но кто знал, что они так с «Динамо» облажаются.

Игра [«Спартака» и «Краснодара»] была потрясающая. Я был на стадионе с ребятами хоккеистами, своими друзьями. Матч очень понравился, это был настоящий финал – пенальти, накал. Этот матч – украшение сезона», – сказал Спиридонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РИА Новости
Комментарии

Я смотрю больше всех от чемпионства Зенита бомбит у болельщиков Спартака...
Ответbestvideox
Ну так всем Тушино за Краснодар болели, а они их так подставили.
ОтветSan9
О то и речь,что Спартак так хорош,что его болельщики болеют за Краснодар
Ну хоть 425 пенальти правильно назначили - уже хорошо 👌
ОтветVlad Emelin
Комментарий скрыт
ОтветМаксим Прокофьев
Комментарий скрыт
Рекорд России побил Ростов и удерживает его до сих пор. Наверное это самый мощный по админресурсу клуб, да?
Давненько его не слышно было. Протрезвел, выполз
ОтветPro_Zenit_7
Сомневаюсь что протрезвел)))
ОтветPro_Zenit_7
Панов исчез тот же из поля, видимо не вставляет журналистов. Или Зарема
все знают, что пенальти зенита левые, но назвать хоть один конкретный никто так и не соизволил 🫠

p.s. клоунада с махачкалой была в кубке, если что
Ответbellyashe
А ещё обозвал всех болельщиков Зенита ненормальными .Просто сказал что половина пенальти левые не приведя ни одного примера!После игры ,в чемпионате,Зенит-Спартак знакомый Спартач всё ныл Карасик,карасик.когда спросил "а по факту были пенальти?" ему просто нечего было ответить.
Ответbellyashe
С Сочи
Когда в прошлом году Спартак пробил 11 пенальти, а Зенит 4, Спиридошу это устраивало, я правильно понимаю?) почему то только все равно ниже оказались 🙂‍↔️
Ответлюбитель Достоевского
Те 11 пенальти тот кто надо пробил. А тут Зенит, это другое.
Красивый сектантский бабах
ОтветZarvuR2020
А как секта может состоять из одного больного алкаша?
ОтветПолуэктов Пётр
Это сектант
Типичный болельщик Спартака, для которого Зенит не принципиален, но главное, чтобы кто угодно выиграл чемпионство но лишь бы не Зенит. Готовы терпеть какие угодно места и проигрывать кому угодно, лишь бы Зенит не стал чемпионом.
Я так понимаю ,что после кубка он еще не похмелялся
Очередной болела Спартака, который за сезон переобувается несколько раз и более против своей команды, лишь бы против Зенита. У меня на работе есть два таких же болелы, один за ЦСКА, второй за Спартак, с первого тура против своей команды)))
ОтветНиколай Шкляев
Комментарий скрыт
ОтветseMen_SM
Вы, как и большинство болельщиков Спартака, не способны не лгать. Именно во многих городах Зенит поддерживают
болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов , дальше можно не читать ..)))
