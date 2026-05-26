Хави может сменить Аллегри в «Милане». Кандидатуру экс-тренера «Барсы» продвигает Ибрагимович (Corriere dello Sport)
Хави может возглавить «Милан».
Хави может сменить Массимилиано Аллегри в «Милане».
По информации Corriere dello Sport, кандидатуру бывшего главного тренера «Барселоны» продвигает советник владельцев «россонери» Златан Ибрагимович.
Руководство «Милана» планирует назначить современного тренера с атакующим стилем игры – в качестве примера выступает «Комо» под руководством Франсеска Фабрегаса.
Также со ссылкой на Sky Sports сообщается, что «Милан» рассматривает кандидатуру Андони Ираолы, покинувшего «Борнмут» по окончании этого сезона.
«Милан» уволил Аллегри и все руководство. Зреет чехарда у других топ-клубов Италии
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии