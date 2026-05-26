Хави может сменить Аллегри в «Милане». Кандидатуру экс-тренера «Барсы» продвигает Ибрагимович (Corriere dello Sport)

Хави может сменить Массимилиано Аллегри в «Милане ».

По информации Corriere dello Sport, кандидатуру бывшего главного тренера «Барселоны» продвигает советник владельцев «россонери» Златан Ибрагимович .

Руководство «Милана» планирует назначить современного тренера с атакующим стилем игры – в качестве примера выступает «Комо» под руководством Франсеска Фабрегаса .

Также со ссылкой на Sky Sports сообщается, что «Милан» рассматривает кандидатуру Андони Ираолы, покинувшего «Борнмут» по окончании этого сезона.

