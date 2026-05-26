  • Хави может сменить Аллегри в «Милане». Кандидатуру экс-тренера «Барсы» продвигает Ибрагимович (Corriere dello Sport)
Хави может сменить Аллегри в «Милане». Кандидатуру экс-тренера «Барсы» продвигает Ибрагимович (Corriere dello Sport)

Хави может сменить Массимилиано Аллегри в «Милане».

По информации Corriere dello Sport, кандидатуру бывшего главного тренера «Барселоны» продвигает советник владельцев «россонери» Златан Ибрагимович.

Руководство «Милана» планирует назначить современного тренера с атакующим стилем игры – в качестве примера выступает «Комо» под руководством Франсеска Фабрегаса.

Также со ссылкой на Sky Sports сообщается, что «Милан» рассматривает кандидатуру Андони Ираолы, покинувшего «Борнмут» по окончании этого сезона. 

«Милан» уволил Аллегри и все руководство. Зреет чехарда у других топ-клубов Италии

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии

Да лучше просто выкинуть носатого из клуба и вернуть Мальдини. Так будет Милану счастье.
ОтветDenosaur
Хави плохой вариант?
ОтветАлексей Сметанин
Комментарий скрыт
Интересно было бы глянуть
Ответглор Ньюкасла с 02.12.2023
.. на противостояние Фабрегас vs Хави 😁
Ответглор Ньюкасла с 02.12.2023
Врагам Милана :)
Ибрагимович прям косплеит Салихамиджича из Баварии, также руинит команду своими руками :))
Ответзаблокированному пользователю
Ну Милан ещё пока не купил своего Эрнандеса за 85 млн евро и с зп 20 млн в год)) всё ещё впереди
у Хави за 3 сезона в Барсе - 3 разные стили игры! люди которые говорят что он про контроль мяча ошибаются всерьез! как раз таки этот стиль он не потянул, тогда как более простую атакующую игру он ставил хорошо(первые пол года в Барсе!), а так же прагматичным он был весьма неплох. в третьем сезоне пытался поставить эту тикитаку и облажался, а там и травма Гави который с бешеной самоотдачей закрывал все дыры в его прессинге разрушил все его планы на сезон. Хави подойдет любой команде, но в Барсе он работал всем сердцем, и каждые неудачи принимал близко к сердцу, в любой другой команде он будет менее привязан и более трезвой голово оценивать ситуацию, так что из Хави выйдет добротный тренер, ибо способности у него есть, но почему то после Барсы как то не особо клубы его расматривают, и это для меня удивительно
Будет смешно, если Хави будет тренировать Модрича))
ОтветАртем Шелудков
Это плохо ?
ОтветXavIniesta2008-2015
Была статейка, что Модрич при увольнении Аллегри тоже покинет Милан
Хави норм вариант. Хотелось бы Ираолу ну и Хави вполне себе перспективен. Уж точно получше физруков, которые по кругу кочуют их команды в команду в Серии А. Итальянская тренерская школа вслед за всем итальянским футболом в глубоком кризисе.
Ответ_Alex*
Это лишь частично правда. По-прежнему хороши Мареска, Де Дзерби, Конте, Гасперини. Симоне Индзаги скоро вернется после шабашки, Тиаго Мотта еще не все сказал. Понятно, что это далеко от эпохи Капелло-Липпи и десятых с Манчини-Раньери-Анчи, но все же не так все плохо, как, например, у голландцев (никого толком, кроме Слота и под тем стул шатается - а ведь еще 15-20 лет назад были Ван Гал, Райкард, Хиддинк, Адвокат).
Ответ5litrovich
голландцы (кроме Райкарда, да и тому недолго осталось) уже тогда по большей части кочевали по сборным и мелким клубам. А зажечь с Зенитом это и сейчас какой-нибудь тен Хааг может
Хави кстати как раз больше стилистически к Италии и подходит. Проблема в трансферах Милана, они себе могут позволить построить команду под нового тренера?
ОтветRusskikh
Стилистически Хави больше к Катару подходит. Там и проблем с трансферами нет.
ОтветDenosaur
Как вариант. Но к Катару любой тренер подойдет. Даже Мостовой))
ну это лучше чем Алегри. Если не по результату, то по игре то наверняка. Рабьо -новый Педри, а Яшари-новый Де Йонг
Верните Пиоли
Ответmaximboltnev
Боже упаси.
Откуда у Милана состав под Хави, у Хави опыт итальянского футбола, а у руководства Милана такие перепады настроения?
