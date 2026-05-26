Генич о «Зените»: «Ватокаты, весь сезон вообще не играют. Раньше было качество, сейчас их матчи – это «спокойной ночи»

Генич о «Зените»: ватокаты, вообще не играют.

Комментатор Константин Генич назвал низкие скорости главной проблемой «Зенита » в последние несколько сезонов.

В сезоне-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка.

«То, что «Зенит» будет обязательно в претендентах на чемпионство, это да. Но этот сезон и прошлый, и позапрошлый вообще не убеждают, что «Зенит» – главный фаворит. Сейчас этого преимущества нет. Либо остальные подтянулись, либо что-то мотивационно.

Весь сезон главная проблема «Зенита» – это отсутствие скорости. Они вообще не играют. Если раньше ты понимал, что любой матч «Зенита» будет качество, то сейчас матч «Зенита » – это «спокойной ночи». Это ватокаты», – сказал Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».