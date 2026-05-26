  Генич о «Зените»: «Ватокаты, весь сезон вообще не играют. Раньше было качество, сейчас их матчи – это «спокойной ночи»
Генич о «Зените»: «Ватокаты, весь сезон вообще не играют. Раньше было качество, сейчас их матчи – это «спокойной ночи»

Комментатор Константин Генич назвал низкие скорости главной проблемой «Зенита» в последние несколько сезонов.

В сезоне-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка.

«То, что «Зенит» будет обязательно в претендентах на чемпионство, это да. Но этот сезон и прошлый, и позапрошлый вообще не убеждают, что «Зенит» – главный фаворит. Сейчас этого преимущества нет. Либо остальные подтянулись, либо что-то мотивационно.

Весь сезон главная проблема «Зенита» – это отсутствие скорости. Они вообще не играют. Если раньше ты понимал, что любой матч «Зенита» будет качество, то сейчас матч «Зенита» – это «спокойной ночи». Это ватокаты», – сказал Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Сами болелы Зенита говорят это уже 4 года. Но поскольку это сказал Генич - он теперь будет объявлен подонком, негодяем и все такое...
NoThanks
Многие даже не станут спорить с этим объявлением.. 😁
NoThanks
И где?
Сейчас матчи Зенита - это блевота в чистом виде. я в этом сезоне посмотрел туров 10 от силы и два матча в кубке со Спартаком. На большее сил не хватило. И вряд ли что-то поменяется.
koke224
Да пипец вообще! Согласен, матчи смотреть невозможно! Иногда думаю, что лучше - чемпионство при такой игре или без него с игрой от сердца? Болельщик Зенита.
koke224
За редким исключением. Два прекрасных матча выдали в москве: против коней и динамиков. Гол Глушенкова последним и гол Л. Энрике, где он Гаича на пятую точку посадил - это было красиво.
Заявление по собственному написал уже?
Он просто выполняет редакционное задание Газпром медиа
Во что играют остальные, если Зенит набирает больше всех очков, и становится чемпионом!
Газпром набирает очень много очков благодаря индивидуальным качествам футболистов и тактике навесов и навалов.
Осталнтые играют в спокойной ночи малыши
Согласен !.. ( болельщик Зенита ) 👍
А кто не ватокат?) я из спб и согласен что Зенит унылый , но чемпион. Выходите забивайте ватокатам и побеждайте их. Но есть ньюанс, остальные команды вообще мертвые.
А может просто почти все против Зенита сидят максимально глубоко?
А кто пытается играть в атаку, то есть все топы — получают баранку. Краснодар 0-2, Локомотив 0-2, Спартак 0-2, Цска 1-3, Динамо 1-2 и 1-3.
Комментарий скрыт
Это матчи с левым удалением Педро и левым пенальти на Дивееве? И даже так Краснодар с Локо не осилили. Интересно, почему.
Ну так-то по делу.Но и Генич,как предвзятый спартаковский комментатор-г..но полнейшее.
И не говори.
Редкий говнофутбол.
Иметь состав в два раза дороже остальных и так играть это конечно пипец позорище.
Чем или кем этот состав сильно отличается от состава Спартака. Локомотива. Краснодара?
Ну например двумя игроками сборной Бразилии.
Чемпионства не пахнут, играйте лучше и тогда Зенит начнёт двигаться, а смысл бежать впереди паровоза, я не про Локомотив. Когда был разрыв по очкам большой, это было плохо, сейчас конкуренция и это плохо)). Зенит не виноват в том, что другие клубы платят такие зарплаты игрокам которые вообще ничего не могут сделать на поле
Ну игра то реально скучная и зенита
То есть вы считаете, что Зенит должен всех по 5,6,7-0 раскатывать?
