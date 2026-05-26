  Жена Семака: «В конкур Сергея Богдановича переквалифицировали. Он вяло сопротивляется, но у меня богатый опыт настойчивого внушения»
Жена Семака: «В конкур Сергея Богдановича переквалифицировали. Он вяло сопротивляется, но у меня богатый опыт настойчивого внушения»

Жена Семака привела главного тренера «Зенита» в конный спорт.

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что привела мужа в конный спорт.

«Переквалифицировали Сергея Богдановича в конкур. Он вяло сопротивляется, но у меня богатый опыт настойчивого внушения», – написала Анна.

Анна сама занимается конным спортом. Их с Сергеем дочь Илария в апреле получила нейтральный статус в конном спорте.

Фото: instagram.com/annas_secret_garden/

Жена Семака: «Сергей – сложный, ему интересна только дикая лошадка, которую надо постоянно приручать заново. Готовых идеальных мужчин не бывает, только тысячи часов «наката» дают эффект»

Источник: инстаграм Анны Семак
Улыбка у Семака такая.. "убейте меня")))
Oleg Pepel
Ну да.там пальцы вокруг шеи наготове.попробуй не посмейся.
"Он вяло сопротивляется"

Конечно, ты ж его уже всего сельдереем накачала
Aleksey Yashin
И Зенит так же играет уже третий год
«Вяло сопротивляется»
Новое прозвище у Серёжи,Вялый.
я понимаю, что семак очень любит свою жену и их дело как именно им организовывать свою семью и взаимоотношения внутри, но, как мне кажется, для такого консервативного спорта как футбол такие посты, которые подрывают его авторитет в команде и не улучшают имидж - моветон. пускай зенитовские пиарщики проведут работу в этом направлении. непорядок когда главный тренер- объект для шуток
muniain al-bilbaui
У него нет авторитета в команде , это показал Клаудиньо и Вендел .
Константин Эсперов
не согласен, так как иначе он бы не оставался главным тренером. просто он «демократический» менеджер, что некоторыми воспринимается как слабость
Эта наездница просто не застала времена Богданыча в ЦСКА
Shadow1882
Тогда она была ещё совсем «дикой лошадкой», а Богданыч простым и непросветленным 😁
Скачи от нее, Богданыч, скачи
заставь его снова есть мясо. нет сил смотреть на его постную физиономию.
СержМиранэн
какой рацион, такая и физиономия)
Переквалифицировали Сергея Богдановича в кентавра
Ну, ладно, Семак вялый, ну а пиар служба Газпрома то может этот фонтан заткнуть?
На лице Семака написано: "Аааатпусти маааи яйца"!
Семак и Зырянов встретились с Миллером. Глава «Газпрома», тренер «Зенита» и председатель правления обсудили планы и задачи на следующий сезон
