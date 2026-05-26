  • Гиббс-Уайт о непопадании в сборную Англии на ЧМ: «Я разочарован, но не мог сделать больше. Желаю ребятам удачи – у них есть все для победы»
Гиббс-Уайт о непопадании в сборную Англии на ЧМ: «Я разочарован, но не мог сделать больше. Желаю ребятам удачи – у них есть все для победы»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт считает, что сборная Англии может претендовать на победу на ЧМ-2026.

26-летний футболист не вошел в итоговый состав команды на чемпионат мира.

«Поехать на чемпионат мира или попасть в состав сборной – мечта любого ребенка. Да, я был разочарован, по-настоящему разочарован. Но я доволен тем, как провел концовку сезона, и в глубине души знал, что не могу сделать больше.

Конечно, это разочаровывает, потому что, как я уже говорил, любой мечтает поехать на чемпионат мира. Но я желаю ребятам удачи и всего наилучшего. Потому что я искренне верю, что эта команда невероятна, и у них есть все, что нужно для победы», – сказал Гиббс-Уайт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Вот, кстати, тот кто заслужил вызова больше Палмера и Фодена (об отсутствии которых некоторые плачут)...
Лучший английский полузащитник прямо сейчас.
