Гиббс-Уайт о непопадании в сборную Англии на ЧМ: «Я разочарован, но не мог сделать больше. Желаю ребятам удачи – у них есть все для победы»

Морган Гиббс-Уайт: у Англии есть все, чтобы выиграть ЧМ.

Полузащитник «Ноттингем Форест » Морган Гиббс-Уайт считает, что сборная Англии может претендовать на победу на ЧМ-2026.

26-летний футболист не вошел в итоговый состав команды на чемпионат мира.

«Поехать на чемпионат мира или попасть в состав сборной – мечта любого ребенка. Да, я был разочарован, по-настоящему разочарован. Но я доволен тем, как провел концовку сезона, и в глубине души знал, что не могу сделать больше.

Конечно, это разочаровывает, потому что, как я уже говорил, любой мечтает поехать на чемпионат мира. Но я желаю ребятам удачи и всего наилучшего. Потому что я искренне верю, что эта команда невероятна, и у них есть все, что нужно для победы», – сказал Гиббс-Уайт.