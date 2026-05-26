Лозунг Переса на выборах президента «Реала» – «Еще большая история, которую предстоит написать». Флорентино завтра представит свою кандидатуру

Перес представит свою кандидатуру на выбборах президента «Реала».

Флорентино Перес готовится представить свою кандидатуру на выборах президента «Реала ».

Официальное выдвижение действующего президента мадридского клуба на выборы состоится завтра, 27 мая, в 20:00 по московскому времени.

Выборная кампания Переса пройдет под лозунгом «Еще большая история, которую предстоит написать». Слоган отсылает к строчке из гимна «Реала».

Конкурентом Переса на выборах стал 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме, ведущий избирательную кампанию под лозунгом «Наследие и будущее ».