  • Лозунг Переса на выборах президента «Реала» – «Еще большая история, которую предстоит написать». Флорентино завтра представит свою кандидатуру
Флорентино Перес готовится представить свою кандидатуру на выборах президента «Реала».

Официальное выдвижение действующего президента мадридского клуба на выборы состоится завтра, 27 мая, в 20:00 по московскому времени.

Выборная кампания Переса пройдет под лозунгом «Еще большая история, которую предстоит написать». Слоган отсылает к строчке из гимна «Реала».

Конкурентом Переса на выборах стал 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме, ведущий избирательную кампанию под лозунгом «Наследие и будущее».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Пора уходить

Перес разрушает клуб
Ымгыр Ван Эмрайс
Пора тебе менять свой ник на :" несу чушь потому что надо что-то писать"
Без аргументов, без причин, но самое главное- без внятного изучения вопроса.
wadwill13
Он выкинул Алонсо ради игроков, он спокойно переносит этот бардак ради монетизации игроков

Он допустил ужасную ситуацию в раздевалке

И живёт в своём собственном мире, так ещё и кормит клубное ТВ, аналог которого имеет только Соловьёв
Не не ,то что сделал и на этом благодарность .дальше по чётное место на стадионе и курс молодого президента со свежим циклом.
А в чем смысл было назначать выборы раньше срока, если Перес опять участвует? Опять мутные схемы какие то какие то.
Подкат Пенальтьевич
Чтобы другие не успели подготовиться и сделать более менее внятную избирательную кампанию. Из-за того что выбора нет, естественно победит самый лучший президент👍
Без всяких лозунгов - просто уйди, сделай одолжение!
CrishForever
Пока он не уничтожит Реал, он не успокоится.
У него ни одного сборника 🤦 сборище африканос, марающие белую футболку, им только деньги нужны
Ещё большая история, в которую предстоит попасть. Если судить по последнему сезону.
Перес один из лучших президентов футбольных клубов за всю историю футбола в целом.
Однако, даже лучшие должны рано или поздно уйти. Проблема только в том, что в конкурентах какой-то малолетний балабол, который еще пороху не нюхал.
И еще больше трудовых мигрантов в нашем мадридском доме, а потом удивляемся 0 в сборной👍
Raindrop Drop Top
Приятно,что ты так переживаешь за Реал.
Галактикос 3.0 явно тянут на дно команду, нужны изобретатели в центре поля.
Оптимальный расклад это дать Пересу и Моуринью по одному году. Жозе как раз успеет заткнуть всех пустословов, создаст мощный костяк и воспитает из игроков настоящих спартанцев с правильной ментальностью. А дальше уже можно двигаться в другую сторону
