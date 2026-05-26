Лозунг Переса на выборах президента «Реала» – «Еще большая история, которую предстоит написать». Флорентино завтра представит свою кандидатуру
Флорентино Перес готовится представить свою кандидатуру на выборах президента «Реала».
Официальное выдвижение действующего президента мадридского клуба на выборы состоится завтра, 27 мая, в 20:00 по московскому времени.
Выборная кампания Переса пройдет под лозунгом «Еще большая история, которую предстоит написать». Слоган отсылает к строчке из гимна «Реала».
Конкурентом Переса на выборах стал 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме, ведущий избирательную кампанию под лозунгом «Наследие и будущее».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Перес разрушает клуб
Без аргументов, без причин, но самое главное- без внятного изучения вопроса.
Он допустил ужасную ситуацию в раздевалке
И живёт в своём собственном мире, так ещё и кормит клубное ТВ, аналог которого имеет только Соловьёв
Однако, даже лучшие должны рано или поздно уйти. Проблема только в том, что в конкурентах какой-то малолетний балабол, который еще пороху не нюхал.