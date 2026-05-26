Фердинанд о сезоне АПЛ: «Чемпионская гонка до конца – потрясающе! Лучший игрок – Бруну, лучший тренер – Артета. Лучшие трансферы – Джака, Ламменс, Семеньо. Нужно исправить ВАР»

Рио Фердинанд назвал Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ, Артету – лучшим тренером.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд подвел итоги сезона в АПЛ.

«Премьер-лига была потрясающей... Чемпионская гонка почти до самого конца! Поздравляю «Арсенал ».

«Манчестер Юнайтед» поднялся с 15-го места в АПЛ на третье. Вылет «Вест Хэма» расстроил. «МЮ» нуждается в больших переменах! Отдам должное «Борнмуту », «Сандерленду» и «Брайтону ». Отдельное спасибо Киту Эндрюсу из «Брентфорда» – думал, что он будет не так прост.

В следующем сезоне нужно исправить одну вещь – ВАР.

Лучший игрок сезона – Бруну Фернандеш. Лучший тренер – Микель Артета. Прорыв сезона – «Сандерленд». Лучшие подписания – Джака, Ламменс, Семеньо.

Спасибо Пепу [Гвардиоле] и Мо Салаху, которые покидают [свои команды], от болельщика «МЮ»! Но если говорить серьезно, то они оба много сделали для АПЛ и являются выдающимися личностями. Удачи в дальнейшем!» – написал Фердинанд в твиттере.