  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фердинанд о сезоне АПЛ: «Чемпионская гонка до конца – потрясающе! Лучший игрок – Бруну, лучший тренер – Артета. Лучшие трансферы – Джака, Ламменс, Семеньо. Нужно исправить ВАР»
0

Фердинанд о сезоне АПЛ: «Чемпионская гонка до конца – потрясающе! Лучший игрок – Бруну, лучший тренер – Артета. Лучшие трансферы – Джака, Ламменс, Семеньо. Нужно исправить ВАР»

Рио Фердинанд назвал Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ, Артету – лучшим тренером.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итоги сезона в АПЛ.

«Премьер-лига была потрясающей... Чемпионская гонка почти до самого конца! Поздравляю «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед» поднялся с 15-го места в АПЛ на третье. Вылет «Вест Хэма» расстроил. «МЮ» нуждается в больших переменах! Отдам должное «Борнмуту», «Сандерленду» и «Брайтону». Отдельное спасибо Киту Эндрюсу из «Брентфорда» – думал, что он будет не так прост.

В следующем сезоне нужно исправить одну вещь – ВАР.

Лучший игрок сезона – Бруну Фернандеш. Лучший тренер – Микель Артета. Прорыв сезона – «Сандерленд». Лучшие подписания – Джака, Ламменс, Семеньо.

Спасибо Пепу [Гвардиоле] и Мо Салаху, которые покидают [свои команды], от болельщика «МЮ»! Но если говорить серьезно, то они оба много сделали для АПЛ и являются выдающимися личностями. Удачи в дальнейшем!» – написал Фердинанд в твиттере.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?181 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рио Фердинанда
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoБорнмут
logoАнтуан Семеньо
logoМохамед Салах
logoБрайтон
logoЛиверпуль
logoКит Эндрюс
logoАрсенал
logoБрентфорд
logoБруну Фернандеш
logoРио Фердинанд
logoСенне Ламменс
logoГранит Джака
logoМикель Артета
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Юнайтед
logoСандерленд
logoВест Хэм
соцсети
рейтинги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Гвардиола, Салах, Бернарду Силва.
АПЛ прощается с целой эпохой.
Клубам АПЛ надо срочно что то делать. Мне приятно чемпионство Арсенала и финал Арсенала в ЛЧ, но по факту выступления всех остальных клубов в ЛЧ это позор. МС слил Арбелоа. НЮ, Челси и Шпоры унижены в жёсткой форме у Ливерпуля не было шансов и у ПСЖ была победа с огромным запасом.
И самое ужасное не видно, чтобы так сказать топы АПЛ прям сильно прибавили, посмотрим кого купит МЮ, Ливерпуль и МС, но если не потратят млн 300 и не внесут прям сильные изменения в состав, то и в следующем сезоне в основном клубы АПЛ ждёт провал и позор
ОтветМикель Артета 65%
Клубам АПЛ надо срочно что то делать. Мне приятно чемпионство Арсенала и финал Арсенала в ЛЧ, но по факту выступления всех остальных клубов в ЛЧ это позор. МС слил Арбелоа. НЮ, Челси и Шпоры унижены в жёсткой форме у Ливерпуля не было шансов и у ПСЖ была победа с огромным запасом. И самое ужасное не видно, чтобы так сказать топы АПЛ прям сильно прибавили, посмотрим кого купит МЮ, Ливерпуль и МС, но если не потратят млн 300 и не внесут прям сильные изменения в состав, то и в следующем сезоне в основном клубы АПЛ ждёт провал и позор
Просто ближайшие годы Арсенал будет каждый раз доминировать, в том числе и в Европе.
Это уже ясно, поэтому все остальные деморализованы
ОтветHenry_14
Просто ближайшие годы Арсенал будет каждый раз доминировать, в том числе и в Европе. Это уже ясно, поэтому все остальные деморализованы
😂 один раз как говорится...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Сперцян – 2-й, Батраков – 3-й, Вендел – 4-й, Барко – 5-й, Кисляк – 6-й, Глушенков – 7-й («СЭ»)
вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
Рекомендуем