Фердинанд о сезоне АПЛ: «Чемпионская гонка до конца – потрясающе! Лучший игрок – Бруну, лучший тренер – Артета. Лучшие трансферы – Джака, Ламменс, Семеньо. Нужно исправить ВАР»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итоги сезона в АПЛ.
«Премьер-лига была потрясающей... Чемпионская гонка почти до самого конца! Поздравляю «Арсенал».
«Манчестер Юнайтед» поднялся с 15-го места в АПЛ на третье. Вылет «Вест Хэма» расстроил. «МЮ» нуждается в больших переменах! Отдам должное «Борнмуту», «Сандерленду» и «Брайтону». Отдельное спасибо Киту Эндрюсу из «Брентфорда» – думал, что он будет не так прост.
В следующем сезоне нужно исправить одну вещь – ВАР.
Лучший игрок сезона – Бруну Фернандеш. Лучший тренер – Микель Артета. Прорыв сезона – «Сандерленд». Лучшие подписания – Джака, Ламменс, Семеньо.
Спасибо Пепу [Гвардиоле] и Мо Салаху, которые покидают [свои команды], от болельщика «МЮ»! Но если говорить серьезно, то они оба много сделали для АПЛ и являются выдающимися личностями. Удачи в дальнейшем!» – написал Фердинанд в твиттере.
АПЛ прощается с целой эпохой.
И самое ужасное не видно, чтобы так сказать топы АПЛ прям сильно прибавили, посмотрим кого купит МЮ, Ливерпуль и МС, но если не потратят млн 300 и не внесут прям сильные изменения в состав, то и в следующем сезоне в основном клубы АПЛ ждёт провал и позор
Это уже ясно, поэтому все остальные деморализованы