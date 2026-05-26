Вахания о знакомстве с Карпиным в «Ростове»: «Подошел ко мне на тренировке: «Че, стрессуешь?» Я еще был на просмотре – до этого не знал уровень РПЛ»

Илья Вахания рассказал о знакомстве с Карпиным.

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания в интервью Спортсу’’ поделился воспоминаниями о первых тренировках под руководством Валерия Карпина .

– Как прошло знакомство с Карпиным?

– Утром перед тренировками мы заполняли анкету. Оценивали уровень восстановления, стресса, сна и отмечали, если что-то болит.

Я только приехал в команду и еще был на просмотре. Оценил уровень стресса на 3 из 5. Карпин подходит ко мне на тренировке: «Че, стрессуешь?» – «Ну да, на просмотре как-то стрессово». Он посмеялся.

На протяжении двух недель я старался делать то, что умею – это устроило клуб. До этого не знал уровень РПЛ , но понимал, что могу играть выше Второй лиги, – сказал Вахания.

