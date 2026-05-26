Ибрагимов из «МЮ» о звонке Карпина: «Неожиданный, но я был рад. Первый вопрос – «Ты готов играть за сборную России?»

Амир Ибрагимов рассказал о первом звонке от Валерия Карпина.

18-летний игрок системы «Манчестер Юнайтед » Амир Ибрагимов высказался после вызова в сборную России на BetBoom товарищеские игры со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Мы созвонились [с Карпиным], поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я о нем. Конечно, неожиданный звонок, но я был рад, когда увидел. Еще много есть, о чем можно узнать, и я о нем, и он обо мне. На базе еще поговорим вместе с ним.

Первый вопрос Карпина – «Ты готов играть за сборную России?» Конечно, я сразу ответил «да», – заявил полузащитник.