  • Ибрагимов из «МЮ» о звонке Карпина: «Неожиданный, но я был рад. Первый вопрос – «Ты готов играть за сборную России?»
Амир Ибрагимов рассказал о первом звонке от Валерия Карпина.

18-летний игрок системы «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов высказался после вызова в сборную России на BetBoom товарищеские игры со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Мы созвонились [с Карпиным], поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я о нем. Конечно, неожиданный звонок, но я был рад, когда увидел. Еще много есть, о чем можно узнать, и я о нем, и он обо мне. На базе еще поговорим вместе с ним.

Первый вопрос Карпина – «Ты готов играть за сборную России?» Конечно, я сразу ответил «да», – заявил полузащитник.

Первый вопрос: "Ну и?"
ОтветRoman
- Ёпт
Хорошая новость
Посмотрим как себя покажет
Интересно, если вдруг получит дебют в ближайшие пару лет, то спортс будет писать - МЮ Ибрагимова?))
ОтветAlexander Yavriantz
То есть он такой суперталант, что его без обкатки в u21, сразу в первую команду заявят!? Хотя в u21 уже 17-18 ребятки у МЮ играют, а он до сих пор в u19.
ОтветAroundandabout
Это вряд ли, супер-талант там пока один - Джей джей Габриэль. Совсем молодой. Но вполне вероятно, что уже в следующем сезоне получит дебют. Думаю молодняк будут на предсезонке просматривать. Если Ибрагимова туда возьмут, это уже будет достижение для него.
"Ну и? Че за дичь, что ты можешь решить выступать за Англию? Ты готов играть за сборную России, епт?)))
Это ж сколько бабла надо пообещать парню?!
Парень даже за u21 толком не играет, по юношам в 18 лет бегает (как наша ЮФЛ), а уже сборная России. Сомнительно пахнет история-то.
Ну и? Приедешь или нет в сборную, епты? - более правдоподобно от Карпина звучит)
