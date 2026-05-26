«ПСЖ» и «Ливерпуль» ведут переговоры с Диоманде из «Лейпцига». Англичане включили Барколя в шорт-лист
По данным инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба ведут переговоры с представителями ивуарийца. При этом «РБ Лейпциг» уже предложил Диоманде новый контракт с прописанными отступными.
Также сообщается, что «Ливерпуль» включил в свой шорт-лист вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.
В этом сезоне Диоманде забил 12 голов в 33 матчах Бундеслиги, став вторым бомбардиром «Лейпцига». Подробную статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Мне нравиться Барколя. Его тот самый финт особенно. Да, он сейчас проиграл конкуренцию и 4 выбор в нападении, но поверьте он намного лучше нынешних вингеров Ливерпуля. Я бы оставил только Нгумоа. Кьезу и Гакпо продать. Эллиота оставить для ротации, особенно если у Виртца и второй сезон не пойдет, понадобиться.
Зачем покупать , если стоит жирный вопрос относительно главного тренера?
в октябре объявлять фиаско?