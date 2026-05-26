«ПСЖ» и «Ливерпуль» ведут переговоры с Диоманде из «Лейпцига». Англичане включили Барколя в шорт-лист

Ян Диоманде интересен «ПСЖ» и «Ливерпулю».

«ПСЖ» и «Ливерпуль » хотят подписать форварда «РБ Лейпциг » Яна Диоманде летом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , оба клуба ведут переговоры с представителями ивуарийца. При этом «РБ Лейпциг» уже предложил Диоманде новый контракт с прописанными отступными.

Также сообщается, что «Ливерпуль» включил в свой шорт-лист вингера «ПСЖ » Брэдли Барколя.

В этом сезоне Диоманде забил 12 голов в 33 матчах Бундеслиги, став вторым бомбардиром «Лейпцига». Подробную статистику 19-летнего форварда можно найти здесь .