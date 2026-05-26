«ПСЖ» и «Ливерпуль» ведут переговоры с Диоманде из «Лейпцига». Англичане включили Барколя в шорт-лист

Ян Диоманде интересен «ПСЖ» и «Ливерпулю».

«ПСЖ» и «Ливерпуль» хотят подписать форварда «РБ Лейпциг» Яна Диоманде летом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба ведут переговоры с представителями ивуарийца. При этом «РБ Лейпциг» уже предложил Диоманде новый контракт с прописанными отступными.

Также сообщается, что «Ливерпуль» включил в свой шорт-лист вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.

В этом сезоне Диоманде забил 12 голов в 33 матчах Бундеслиги, став вторым бомбардиром «Лейпцига». Подробную статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии

То что Ливерпулю нужен вингер ясень как пень. После ухода Салаха и вовсе 2 на оба фланга и оба должны быть основными.
Мне нравиться Барколя. Его тот самый финт особенно. Да, он сейчас проиграл конкуренцию и 4 выбор в нападении, но поверьте он намного лучше нынешних вингеров Ливерпуля. Я бы оставил только Нгумоа. Кьезу и Гакпо продать. Эллиота оставить для ротации, особенно если у Виртца и второй сезон не пойдет, понадобиться.
Виртц вообще инородное тело в Ливерпуле .
Может все дело в Слоте? Что он его не правильно на поле использует?
Не видел толком игру Диоманде, неужели настолько хорош? Вроде казался обычным просто молодым и перспективным
Он действительно очень хорош.
да, и он кажется абсолютно идеальным трансфером для Ливерпуля, особенно учитывая, что играть он может на обоих флангах одинаково эффективно
По мне так платить даже за мегаталанта 100+ мультов с 1 вменяемым сезоном это прямо перебор. Очень часто бывает, что эти деньги вообще не оправдываются. Даже с мегапрофи играющими на высоком уровне несколько лет. Любой фактор может оказать влияние на игру. Всего не учтешь.
Согласен, кот в мешке, но иногда лучше сразу купить как с Экитике, а то если сейчас останется в РБ и еще хорошо проявит себя в ЛЧ, то ценник еще на 50 миллионов поднимется
С Экитике прям попадание, никто не ожидал,что он будет так играть и жаль, что получил обидную травму
В Ливере упёрто считают, что их проблема - нападающие.
Я понимаю что Вы имеете ввиду Слота как самую явную причину. Но Салах этого сезона и Гакпо - тоже так себе варианты оказались, статистика не соврет
Я имел в виду, что у Ливера давно рассыпалась защита. Ну а Слот... пусть несут этот крест, раз нравится.
не понимая перспектив со Слотом, ведут переговоры с дорогим проспектом? за один год руководство так оподливилось, что даст фору Боули и Глейзерам.
Зачем покупать , если стоит жирный вопрос относительно главного тренера?
может это только у фанатов Ливерпуля стоит вопрос о главном тренере, а для руководства это уже решено
при чём тут фанаты? вариант Б никто не отменял. Если Слот ожидаемо поплывёт, то тогда что?
в октябре объявлять фиаско?
По играм в Бундеслиге был хорош,перерос лигу, дальше посмотрим)
ржу немогу , как он перерос если у него один сезон только за плечами
Зачем он Псж? Дембеле, Хвича, Дуэ. Даже если Барколя уходит летом то есть ещё молодые крайние нападающие
Им нужна замена, а сидеть на банке Барколя вряд ли хочет, он уровень основы той же Баварии
А куда его в ПСЖ?
В Лион его
Он и в Баварии будет сидеть под Олисе и Диасом
