Ибрагимов из «МЮ» о себе: «Футболист с большим сердцем. Люблю забивать, защищаться – делать все, много энергии у меня»
Амир Ибрагимов охарактеризовал себя для болельщиков.
18-летний игрок системы «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов представил себя для болельщиков после вызова в сборную России на BetBoom товарищеские игры со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
«Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол, он для меня на первом месте всегда. Игрок командный, капитан у себя в команде.
Люблю забивать голы, защищаться, атаковать – люблю делать все! Бежать вперед, отрабатывать, забивать. Много энергии у меня», – заявил полузащитник.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
