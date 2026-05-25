Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «У меня уже подписаны две звезды международного уровня»

Энрике Рикельме: у меня подписаны две звезды для «Реала».

Кандидат в президенты «Реала » Энрике Рикельме заявил, что подписал для клуба двух звездных футболистов.

– У меня уже подписаны две звезды международного уровня для клуба.

– Что вы имеете в виду под «подписаны»? Вы имеете в виду устное соглашение или подписанный контракт?

– Если я стану президентом, то за «Реал» будут играть две большие международные звезды. У меня есть договоренность.

Две звезды, которые необходимы для спортивного проекта в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

– Вы объявите об этом в течение следующих двух недель?

– Вероятно, да, – заявил Энрике Рикельме.