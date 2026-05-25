Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «У меня уже подписаны две звезды международного уровня»
Энрике Рикельме: у меня подписаны две звезды для «Реала».
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что подписал для клуба двух звездных футболистов.
– У меня уже подписаны две звезды международного уровня для клуба.
– Что вы имеете в виду под «подписаны»? Вы имеете в виду устное соглашение или подписанный контракт?
– Если я стану президентом, то за «Реал» будут играть две большие международные звезды. У меня есть договоренность.
Две звезды, которые необходимы для спортивного проекта в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
– Вы объявите об этом в течение следующих двух недель?
– Вероятно, да, – заявил Энрике Рикельме.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ABC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тогда еще можно было заходить в кампании с обещанием подписать: Бэкхема, Роналдиньо, Фигу и тд.
А кто в 2026 из топ-футболистов будет хоть какие-то переговоры вести с левым чуваком, который к клубу то отношения не имеет?
Сколько из них имеют влияние на подписание футболистов в клуб?
Правильный ответ: только те, кто в клубе работает.
А пока Рикельме просто один из 100 тысяч. С таким же успехом 2-топ футболиста, про которых он говорит, могут вечти переговоры с учителем истории из Мадрида, которого в детстве отец в сосьос записал.