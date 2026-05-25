Флик, Марселино и Бордалас номинированы на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге

Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге.

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов и капитанов команды. На нее претендуют три специалиста.

Ханс-Дитер Флик («Барселона ») – 1-е место, 94 очка, разница мячей – «+59»;

Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал ») – 3-е место, 72 очка, разница мячей – «+26»;

Пепе Бордалас («Хетафе ») – 7-е место, 51 очко, разница мячей – «-6».