Флик, Марселино и Бордалас номинированы на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов и капитанов команды. На нее претендуют три специалиста.
Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 1-е место, 94 очка, разница мячей – «+59»;
Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал») – 3-е место, 72 очка, разница мячей – «+26»;
Пепе Бордалас («Хетафе») – 7-е место, 51 очко, разница мячей – «-6».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
У команды 10 очков было на Рождественский перерыв, а она спаслась
Голос бы оставил за Марселино, т.к он залез в тройку с не топ командой и откровенными пассажирами на нескольких позициях.
Хотя что Флик со всеми домашними победами, что великий Бордалас заслуживают тоже.