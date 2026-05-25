Бердыев о Талалаеве: «Прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. Персонажа басни Крылова напоминает»

Курбан Бердыев оценил слова Андрея Талалаева про Роберто Де Дзерби.

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев оценил высказывание Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику», про итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

– Андрей Талалаев говорил, что ваш любимец Роберто Де Дзерби себя исчерпал…

– Ему прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. В какой-то степени персонажа басни Крылова напоминает.

Если о работе Де Дзерби говорит Гвардиола… Где Талалаев и где Гвардиола, – сказал Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.

Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Он думает, что против Де Дзерби попер, а он против Бердыева и Гвардиолы попер, Ахаха
ОтветDr. Sheldon Cooper
Александр Викторович, все таки Бесков и Лобановский глыбы)
ОтветDr. Sheldon Cooper
Легендарный комментарий
Это пять
Разложил четко
ОтветDemanishche
Уверен, что если Талалаева попросят прокомментировать, то он скажет, что Бердыев - ничего не сделал и не имеет права на критику.
ОтветDemanishche
Бердыев Владюше: «Ну ка, подержи моё пиво, сынок»
(..далее мортал комбат в исполнении Бикиевича) 😁
Курбан Бикеич тупо закапает Талалаева))
Ответa2wai
что он на него капать будет? нафтизин?
Ответa2wai
В глаза или в нос?
Талалаева даже в России не знают, камон.
9 из 10 прохожих на улице ответят что Талалаев это ассистент Якубовича.
ОтветCharles Leclerc 2026
Ещё генерал из ДМБ тоже Талалаев😅
ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Причём этот генерал Талалаев - копия Гершковича... )
Талалаев ждал обратной связи от тренеров... нормально прилетело... так-то Бердыев в Топ-5 точно входит... вместе с Романцевым, Газзаевым, Семиным и Семаком.
ОтветIvan Markov
Комментарий скрыт
ОтветIvan Markov
Семак тут явно лишний.
Бикеич показал с Ростовом, что он может сделать с командой такого бюджета как Балтика, причем в куда более сильном чемпионате, чем сейчас. При этом рисунок игры был абсолютно другой, да и с Баварией они играли, а не легкой атлетикой занимались
Ответbilyash63
Легкой атлетикой Мадрид тоже кстати занимались в той группе :)
Правда, там чуть-чуть не повезло
Ответkbvetal
Раунд!
Гейм, сет, матч
Очень хорошо приложил Талалаева! Хотя Талалаев сам себя такими высказываниями опускает, его больше психованным шутом воспринимают, у команды которого произошёл неожиданный всплеск на пол сезона, но что-то подсказывает, что это лучшее достижение Талалаева будет. Балтике не подняться выше, а в более серьёзную команду такого неадеквата не пригласят.
ОтветПетрович
Комментарий скрыт
ОтветПетрович
С нетерпением жду, когда Балтика провалится и этого персонажа басни Крылова в РПЛ не будет.
Ну, что гавноворонка запущена? Или Тралалаев против Бердыева не полезет?
Ответbestvideox
Да он отбитый, ему все равно на кого лезть.
Бекиевич мастодонт, просто укатал этого клоуна.
Если сдержанный Бердыев так говорит про балабола, то понятно, что никто не уважает этого Андрюшу.
Ответdem
А за что Балалаева уважать? Средний тренер, но гомно как человек при этом с неадекватным поведением.
ОтветShuller18
Его было бы за что уважать, веди он себя как в студии Россия 2 в 2008. Человеческие качества важны кто бы чё не базарил.
Бердыев не смотрит РПЛ: «Уровень упал. «Балтику» вообще не смотрю – бегают, мысли там мало»
25 мая, 18:35Видео
