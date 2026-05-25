Бердыев о Талалаеве: «Прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. Персонажа басни Крылова напоминает»

Курбан Бердыев оценил слова Андрея Талалаева про Роберто Де Дзерби.

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев оценил высказывание Андрея Талалаева , возглавляющего «Балтику», про итальянского специалиста Роберто Де Дзерби .

– Андрей Талалаев говорил, что ваш любимец Роберто Де Дзерби себя исчерпал…

– Ему прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. В какой-то степени персонажа басни Крылова напоминает.

Если о работе Де Дзерби говорит Гвардиола… Где Талалаев и где Гвардиола, – сказал Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show .

