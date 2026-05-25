Бердыев о Талалаеве: «Прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. Персонажа басни Крылова напоминает»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев оценил высказывание Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику», про итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.
– Андрей Талалаев говорил, что ваш любимец Роберто Де Дзерби себя исчерпал…
– Ему прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. В какой-то степени персонажа басни Крылова напоминает.
Если о работе Де Дзерби говорит Гвардиола… Где Талалаев и где Гвардиола, – сказал Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс''
(..далее мортал комбат в исполнении Бикиевича) 😁
9 из 10 прохожих на улице ответят что Талалаев это ассистент Якубовича.
Правда, там чуть-чуть не повезло
Если сдержанный Бердыев так говорит про балабола, то понятно, что никто не уважает этого Андрюшу.