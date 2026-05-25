  • Бердыев не смотрит РПЛ: «Уровень упал. «Балтику» вообще не смотрю – бегают, мысли там мало»
Бердыев не смотрит РПЛ: «Уровень упал. «Балтику» вообще не смотрю – бегают, мысли там мало»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что не смотрит матчи Мир РПЛ.

– Что-то мне подсказывает, что сами матчи «Зенита» вам вряд ли интересно смотреть.

– Российский чемпионат не смотрю.

– Вообще?

– Вообще. Уровень упал.

– Даже «Балтику» не смотрите?

– «Балтику» вообще не смотрю.

– А почему смеетесь?

– «Балтика» бегает, мысли там мало.

– А нам нравится! Типа Гасперини, смотришь в натуре, на стадионе.

– Вот-вот! Мысли мало. Мне интеллект важен.

– Там же есть Максим Петров, который одним касанием может, как Рикельме, пас отдать.

– Согласен, хороший парень. Но речь идет о команде в целом, о рисунке, – сказал Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: шоу Cappuccino & Catenaccio Show на ВидеоСпортсе’‘
Выглядит как вор в законе😁
Так он очень близок и по факту.
Так он и есть) Весь Рубин хотел прибрать к рукам вместе с областью и Татнефтью и заодно) Падишах
Смотреть футбол Бердыева тоже было испытанием, так сказать)
только болелам команд,которых он жарил))
Не нужно называть это футболом)
не смотрит, но про игру Балтики в курсе
Согласен, хороший парень. О Максиме Петрове.
Ну можно же нарезки глянуть, или несколько кусков по 10 минут из 3-4 игр, спросить мнение коллег и т.д. В общем, в современном мире можно быть в курсе и не смотря постоянно.
Рубин-2008 с вечным антирекордом по голам (44 гола у чемпиона, меньше никогда не было) - это тоже было, как бы, не ПСЖ - Бавария, уважаемый Курбан.
Смотреть на ту игру было невозможно. Обыграть нереально, но смотреть - никакого удовольствия.
А Рубин 2009?
Получше, но это катеначчо меня никогда не привлекало.
Ща его Балалаев на дуэль вызовет))
Не дорос ещё Андрюша, чтобы таких заслуженных людей на дуэли вызывать.
Бердыев молодец! За два сезона вывел слабую команду в еврокубки. Мог и в первый, но в последнем туре упустили возможность. В текущем сезоне еще полуфинал кубка и бронза, лучшее достижение команды.
Всё так и было. Но на спортсе принято гадости писать.
Да я лично признаю что Бердыев две крутые команды собрал и прыгнул выше головы с ними, но смотреть Рубин в нулевые было ну прям тягомотно, не вижу чем он качественнее круче чем Балтика играл) просто Талалаев не смог взять бронзу в первый сезон в вышке, провалив весну а Рубин смог
Достижения Бердыева:

🏆 «Рубин» (Казань)

· Лига чемпионов
· Сезон 2009/10: Групповой этап, 4-е место.
· 16.09.2009: «Динамо» (К) 3:1 «Рубин»
· 29.09.2009: «Рубин» 1:1 «Интер»
· 20.10.2009: «Барселона» 1:2 «Рубин»
· 04.11.2009: «Рубин» 0:0 «Барселона»
· 24.11.2009: «Динамо» (К) не играл / 09.12.2009: «Интер» 2:0 «Рубин»
· Сезон 2010/11: Групповой этап, 3-е место.
· 14.09.2010: «Копенгаген» 1:0 «Рубин»
· 29.09.2010: «Рубин» 1:1 «Барселона»
· 20.10.2010: «Рубин» 0:0 «Панатинаикос» (без гола)
· 02.11.2010: «Панатинаикос» 0:0 «Рубин» / 24.11.2010: «Рубин» 1:0 «Копенгаген» (Нобоа, п.)
· 07.12.2010: «Барселона» 2:0 «Рубин»
· Сезон 2011/12: 3-й кв. раунд (путь в ЛЕ).
· 26.07.2011: «Динамо» (К) 0:2 «Рубин»
· 03.08.2011: «Рубин» 2:1 «Динамо» (К)
· Лига Европы
· Сезон 2011/12: Группа A (1-е), 1/16 финала.
· 15.09.2011: ПАОК 0:0 «Рубин» / 29.09.2011: «Рубин» 2:2 Шемрок Роверс
· 20.10.2011: Тоттенхэм 1:0 «Рубин» / 03.11.2011: «Рубин» 1:0 Тоттенхэм (Натхо)
· 30.11.2011: «Рубин» 4:1 ПАОК / 15.12.2011: Шемрок Роверс 0:3 «Рубин»
· Плей-офф: 14.02.2012: «Рубин» 0:1 Олимпиакос / 23.02.2012: Олимпиакос 1:0 «Рубин»
· Сезон 2012/13: Группа H (1-е), 1/4 финала.
· 20.09.2012: «Интер» 2:2 «Рубин»
· 04.10.2012: «Рубин» 2:0 Партизан
· 25.10.2012: «Рубин» 1:0 Нефтчи
· 08.11.2012: Нефтчи 0:1 «Рубин»
· 22.11.2012: «Рубин» 3:0 «Интер»
· 06.12.2012: Партизан 1:1 «Рубин»
· 1/16: 14.02.2013: «Атлетико» 0:2 «Рубин»; 21.02.2013: «Рубин» 0:1 «Атлетико»
· 1/8: 07.03.2013: «Рубин» 0:0 Леванте (исп. Levante) / 14.03.2013: Леванте 0:2 «Рубин»
· 1/4: 04.04.2013: «Челси» 3:1 «Рубин» / 11.04.2013: «Рубин» 3:2 «Челси»
· Сезон 2013/14: 3-й кв. раунд.
· 22.08.2013: «Мольде» 0:2 «Рубин» / 29.08.2013: «Рубин» 3:0 «Мольде»
· Группа D (4-е): 19.09.2013: «Рубин» 4:0 «Марибор» / 03.10.2013: «Вейгл» 0:4 «Рубин»; 24.10.2013: «Рубин» 1:1 «Вейгл» / 07.11.2013: «Марибор» 1:1 «Рубин»; 28.11.2013: «Рубин» 1:1 «Марибор»; 12.12.2013: «Вейгл» 0:2 «Рубин»

🔵 «Ростов»

· Лига чемпионов
· Сезон 2016/17: Путь через квалификацию.
· 3-й кв. раунд: 26.07.2016: «Ростов» 2:2 «Андерлехт»; 03.08.2016: «Андерлехт» 0:2 «Ростов»
· Раунд плей-офф: 17.08.2016: «Ростов» 4:1 «Аякс»; 23.08.2016: «Аякс» 1:1 «Ростов»
· Группа D (3-е): 13.09.2016: «Бавария» 5:0 «Ростов»; 28.09.2016: «Ростов» 2:2 ПСВ; 19.10.2016: «Ростов» 0:1 «Атлетико»; 01.11.2016: «Атлетико» 2:1 «Ростов»; 23.11.2016: «Ростов» 3:2 «Бавария»; 06.12.2016: ПСВ 0:0 «Ростов»
· Лига Европы
· Сезон 2016/17: Плей-офф после ЛЧ.
· 1/16 финала: 16.02.2017: «Ростов» 4:0 «Спарта» Прага; 23.02.2017: «Спарта» 1:1 «Ростов»
· 1/8 финала: 09.03.2017: «МЮ» 1:1 «Ростов»; 16.03.2017: «Ростов» 0:1 «МЮ»
Шикарно, благодарю
Еще один враг у Талалаева )
Тетрадь МОИ АБИДЧИКИ.😁😁😁
Бердыев лучше даже Гвардиолы, их топовая Барса не могла выиграть Рубин 3 матча подряд, а с победитем ЛЧ Интером во главе с Моуринью он сыграл в ничью в Казани
Барсу обыграл, а из группы с Панатинаикосом и Копенгагеном выйти не смог )) Барселону и Реал только ленивый не обыгрывал, всё равно они первые в группе всегда были, а вот Панатинаикос только Бердыев не смог обыграть.
так под него особо и не покупали игроков, Рубин потрачил кучу денег на покупку игроков в виде Сонга, Льстьенна, МВилла и других топов для какого-то испанского тренера, который обосрался, а после попросили Бердыева вернуться в Рубин, но как он пришел он не смог даже воспользоваться топ футболистами, так как видимо за каждый выход этих игроков были предусмотрены какие-то бонусы, поэтому и не выпускал в том числе Льстьенна, если бы Бердыеву дали состав Зенита, то он бы спокойно вышел из группы ЛЧ и показал бы хорошие результаты
РПЛ не смотрю, но футбол Балтики не нравится и тд, как он может чет оценивать, если "вообще" не смотрит, зато футбол Бердыева капец какой зрелишный был
Из серии: не смотрел, но осуждаю.
форточку открой
