Бердыев не смотрит РПЛ: «Уровень упал. «Балтику» вообще не смотрю – бегают, мысли там мало»

Курбан Бердыев: РПЛ не смотрю, уровень упал.

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что не смотрит матчи Мир РПЛ .

– Что-то мне подсказывает, что сами матчи «Зенита» вам вряд ли интересно смотреть.

– Российский чемпионат не смотрю.

– Вообще?

– Вообще. Уровень упал.

– Даже «Балтику» не смотрите?

– «Балтику» вообще не смотрю.

– А почему смеетесь?

– «Балтика » бегает, мысли там мало.

– А нам нравится! Типа Гасперини, смотришь в натуре, на стадионе.

– Вот-вот! Мысли мало. Мне интеллект важен.

– Там же есть Максим Петров, который одним касанием может, как Рикельме, пас отдать.

– Согласен, хороший парень. Но речь идет о команде в целом, о рисунке, – сказал Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show .