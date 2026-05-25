Бердыев не смотрит РПЛ: «Уровень упал. «Балтику» вообще не смотрю – бегают, мысли там мало»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что не смотрит матчи Мир РПЛ.
– Что-то мне подсказывает, что сами матчи «Зенита» вам вряд ли интересно смотреть.
– Российский чемпионат не смотрю.
– Вообще?
– Вообще. Уровень упал.
– Даже «Балтику» не смотрите?
– «Балтику» вообще не смотрю.
– А почему смеетесь?
– «Балтика» бегает, мысли там мало.
– А нам нравится! Типа Гасперини, смотришь в натуре, на стадионе.
– Вот-вот! Мысли мало. Мне интеллект важен.
– Там же есть Максим Петров, который одним касанием может, как Рикельме, пас отдать.
– Согласен, хороший парень. Но речь идет о команде в целом, о рисунке, – сказал Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.
Смотреть на ту игру было невозможно. Обыграть нереально, но смотреть - никакого удовольствия.
🏆 «Рубин» (Казань)
· Лига чемпионов
· Сезон 2009/10: Групповой этап, 4-е место.
· 16.09.2009: «Динамо» (К) 3:1 «Рубин»
· 29.09.2009: «Рубин» 1:1 «Интер»
· 20.10.2009: «Барселона» 1:2 «Рубин»
· 04.11.2009: «Рубин» 0:0 «Барселона»
· 24.11.2009: «Динамо» (К) не играл / 09.12.2009: «Интер» 2:0 «Рубин»
· Сезон 2010/11: Групповой этап, 3-е место.
· 14.09.2010: «Копенгаген» 1:0 «Рубин»
· 29.09.2010: «Рубин» 1:1 «Барселона»
· 20.10.2010: «Рубин» 0:0 «Панатинаикос» (без гола)
· 02.11.2010: «Панатинаикос» 0:0 «Рубин» / 24.11.2010: «Рубин» 1:0 «Копенгаген» (Нобоа, п.)
· 07.12.2010: «Барселона» 2:0 «Рубин»
· Сезон 2011/12: 3-й кв. раунд (путь в ЛЕ).
· 26.07.2011: «Динамо» (К) 0:2 «Рубин»
· 03.08.2011: «Рубин» 2:1 «Динамо» (К)
· Лига Европы
· Сезон 2011/12: Группа A (1-е), 1/16 финала.
· 15.09.2011: ПАОК 0:0 «Рубин» / 29.09.2011: «Рубин» 2:2 Шемрок Роверс
· 20.10.2011: Тоттенхэм 1:0 «Рубин» / 03.11.2011: «Рубин» 1:0 Тоттенхэм (Натхо)
· 30.11.2011: «Рубин» 4:1 ПАОК / 15.12.2011: Шемрок Роверс 0:3 «Рубин»
· Плей-офф: 14.02.2012: «Рубин» 0:1 Олимпиакос / 23.02.2012: Олимпиакос 1:0 «Рубин»
· Сезон 2012/13: Группа H (1-е), 1/4 финала.
· 20.09.2012: «Интер» 2:2 «Рубин»
· 04.10.2012: «Рубин» 2:0 Партизан
· 25.10.2012: «Рубин» 1:0 Нефтчи
· 08.11.2012: Нефтчи 0:1 «Рубин»
· 22.11.2012: «Рубин» 3:0 «Интер»
· 06.12.2012: Партизан 1:1 «Рубин»
· 1/16: 14.02.2013: «Атлетико» 0:2 «Рубин»; 21.02.2013: «Рубин» 0:1 «Атлетико»
· 1/8: 07.03.2013: «Рубин» 0:0 Леванте (исп. Levante) / 14.03.2013: Леванте 0:2 «Рубин»
· 1/4: 04.04.2013: «Челси» 3:1 «Рубин» / 11.04.2013: «Рубин» 3:2 «Челси»
· Сезон 2013/14: 3-й кв. раунд.
· 22.08.2013: «Мольде» 0:2 «Рубин» / 29.08.2013: «Рубин» 3:0 «Мольде»
· Группа D (4-е): 19.09.2013: «Рубин» 4:0 «Марибор» / 03.10.2013: «Вейгл» 0:4 «Рубин»; 24.10.2013: «Рубин» 1:1 «Вейгл» / 07.11.2013: «Марибор» 1:1 «Рубин»; 28.11.2013: «Рубин» 1:1 «Марибор»; 12.12.2013: «Вейгл» 0:2 «Рубин»
🔵 «Ростов»
· Лига чемпионов
· Сезон 2016/17: Путь через квалификацию.
· 3-й кв. раунд: 26.07.2016: «Ростов» 2:2 «Андерлехт»; 03.08.2016: «Андерлехт» 0:2 «Ростов»
· Раунд плей-офф: 17.08.2016: «Ростов» 4:1 «Аякс»; 23.08.2016: «Аякс» 1:1 «Ростов»
· Группа D (3-е): 13.09.2016: «Бавария» 5:0 «Ростов»; 28.09.2016: «Ростов» 2:2 ПСВ; 19.10.2016: «Ростов» 0:1 «Атлетико»; 01.11.2016: «Атлетико» 2:1 «Ростов»; 23.11.2016: «Ростов» 3:2 «Бавария»; 06.12.2016: ПСВ 0:0 «Ростов»
· Лига Европы
· Сезон 2016/17: Плей-офф после ЛЧ.
· 1/16 финала: 16.02.2017: «Ростов» 4:0 «Спарта» Прага; 23.02.2017: «Спарта» 1:1 «Ростов»
· 1/8 финала: 09.03.2017: «МЮ» 1:1 «Ростов»; 16.03.2017: «Ростов» 0:1 «МЮ»