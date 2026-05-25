0

«Милан» контактировал с Ираолой после увольнения Аллегри

Андони Ираола может возглавить «Милан».

«Милан» определился с одним из кандидатов на пост главного тренера.

Сегодня «россонери» объявили об отставке Массимилиано Аллегри – под его руководством команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Как сообщают журналисты Бен Джейкобс и Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб уже контактировал с Андони Ираолой, который покинет «Борнмут» этим летом.

В услугах 43-летнего специалиста также заинтересованы «Байер» и «Кристал Пэлас».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoМилан
logoАндони Ираола
logoбундеслига Германия
logoКристал Пэлас
logoБайер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Модрич: ну да ну да, давайте я еще 90 минут прессинговать буду
ОтветCatch You
Модрич: ну да ну да, давайте я еще 90 минут прессинговать буду
Он вроде собирается уходить после пролета мимо ЛЧ
ОтветCatch You
Модрич: ну да ну да, давайте я еще 90 минут прессинговать буду
41-летний ветеран и сушка, в том числе через вальяжный перекат, чтобы маркировать его слабости, связанные с возрастом.
Или один из самых агрессивных и эффективных прессингов в мировом футболе.

Сложный выбор. Нужно конечно продлевать Модрича еще на 5 лет.
Борнмут и Милан сейчас команды одного уровня, только Борнмут может себе купить хороших игроков в отличии от Милана, зачем Ираоле такое понижение непонятно:)
Ответrigobersong
Борнмут и Милан сейчас команды одного уровня, только Борнмут может себе купить хороших игроков в отличии от Милана, зачем Ираоле такое понижение непонятно:)
В таком чемпионате может и чемпионом стать
Ответrigobersong
Борнмут и Милан сейчас команды одного уровня, только Борнмут может себе купить хороших игроков в отличии от Милана, зачем Ираоле такое понижение непонятно:)
Нет, Борнмут сильнее.
В итоге назначат Давиде Николу.
ОтветАнтон Фалафель
В итоге назначат Давиде Николу.
гроссо проделал огромную работу
может рано ему но сасс играл прилично
ОтветАнтон Фалафель
В итоге назначат Давиде Николу.
Никола - тренер-пожарный. То есть при таком сценарии сначала должны назначить физрука, который отправит Милан на дно, а потом звать Николу на помощь
Уже представляю как Фофан с Леау прессингуют, УХ, аж дух захватывает
ОтветSchiaff1no
Уже представляю как Фофан с Леау прессингуют, УХ, аж дух захватывает
Леау точно продадут не парься. Фофана это протеже Аллегри, при другом тренере играть будет меньше
С чем придется столкнуться новому тренеру Милана.
1. Руководство - фрик шоу, тупой, тупой и еще тупее.
2. Состав - полтора игрока на состав, остальные середняки или еще хуже.
3. Увольнение, амбиций там победу в ЛЧ, реальность 4-5-6-7 в серии А.
Что бы что-то внятное построить, нужно убрать всяких Ибрагимовичей, потом лет 5 надо и собирать состав и это не гарантия успеха будет.
ОтветВиктор Воробьев
С чем придется столкнуться новому тренеру Милана. 1. Руководство - фрик шоу, тупой, тупой и еще тупее. 2. Состав - полтора игрока на состав, остальные середняки или еще хуже. 3. Увольнение, амбиций там победу в ЛЧ, реальность 4-5-6-7 в серии А. Что бы что-то внятное построить, нужно убрать всяких Ибрагимовичей, потом лет 5 надо и собирать состав и это не гарантия успеха будет.
Думаю, он про это знает не хуже экспертов из комментов на спортсе ))
Там Мотта без клуба, по моему лучший вариант
Ливерпуль не спи, убирай лысого, а Милану нужно других рассматривать
Не задавит ли его итальянская пресса вместе с легендами вроде Капелло, Сакки и другими?
Ответ<Inter>
Не задавит ли его итальянская пресса вместе с легендами вроде Капелло, Сакки и другими?
Не знаю, что там внутри у Ираолы, но внешне он выглядит так, что он эту прессу съест и не подавится.
Пошла эпоха Зеедорфо-Гаттузо-Индзагическая
Если не купить Ираоле игроков, которых он бы хотел видеть в команде, то звать его нет смысла
ОтветЯхай-Бле
Если не купить Ираоле игроков, которых он бы хотел видеть в команде, то звать его нет смысла
Так можно про любого тренера сказать. Даже Анчи лажает, когда в клубе нет нужных ему игроков.
ОтветЯхай-Бле
Если не купить Ираоле игроков, которых он бы хотел видеть в команде, то звать его нет смысла
А в Борнмуте ему кому покупают? Вроде только продают бесконечно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кто увлекается пчеловодством или читает романы Харуки Мураками? Вспоминаем хобби футболистов
вчера, 22:30Тесты и игры
Гласнер о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «С первого дня мы настраивали игроков, что все возможно, если усердно работать. Считаю себя частью команды, в одиночку ничего не добьешься»
вчера, 22:05
9 английских клубов сыграют в еврокубках: «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Вилла», «Ливерпуль», «Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон». Это случилось второй сезон подряд
вчера, 21:43
Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным – команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)
вчера, 21:36
Перес на вопрос о Моуринью в «Реале»: «Я сам подумываю стать тренером»
вчера, 21:20
«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца
вчера, 21:04
Гласнер выиграл 4-й трофей в карьере и второй еврокубок. Тренер взял ЛЕ, ЛК, Кубок и Суперкубок Англии
вчера, 21:02
Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»
вчера, 21:00
«Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером
вчера, 20:58
🏆 «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. В финале победили «Райо Вальекано» благодаря голу Матета – 1:0
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о вызове игроков в сборную: «Поднывания были. Я бы тоже, наверное, хотел в отпуск»
13 минут назад
Матета, от которого «Милан» отказался зимой, принес «Пэлас» победу в ЛК, забив в финале
26 минут назад
Тренер «Райо» Перес о 0:1 в финале ЛК: «Когда видишь, как люди плачут, это морально опустошает. Нам всем тяжело, нужно справиться с этим»
вчера, 22:05
«Бенфика» согласовывает с Силвой контракт по схеме «2+1». Тренер не отвечает «Фулхэму» на предложение о новом соглашении (Бен Джейкобс)
вчера, 22:03
«Батраков готов играть в серьезных европейских клубах. Круговой тоже – посмотрите на его преображение в ЦСКА. А Кисляк дрогнул, нужен еще год-два для подготовки». Григорян об игроках
вчера, 21:52
Робинсон о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «Видно доминирование АПЛ. Две английские команды уже выиграли еврокубок, еще один финал впереди»
вчера, 21:52
Капитан «Пэлас» Хендерсон о победе в ЛК: «У нас 60-я игра, а парни носятся по полю весь сезон – они меня поражают. Особенный вечер – воспоминания на всю жизнь»
вчера, 21:50
Член совета директоров «Крыльев» Бараса о слухах, что клуба не будет в новом сезоне РПЛ: «Федорищев такого не допустит, это бред. Видимо, недруги распространяют»
вчера, 21:33
Бухаров о Семаке: «За восемь лет в «Зените» выиграл семь чемпионатов, тяжело такое повторить. Он умеет находить подход к звездам, за исключением Дурана»
вчера, 21:22
Как Глейзеры украли «МЮ»? Разбираемся, почему мутные схемы убили клуб
вчера, 21:19ВидеоСпортс"
Рекомендуем