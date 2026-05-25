«Милан» контактировал с Ираолой после увольнения Аллегри

Андони Ираола может возглавить «Милан».

«Милан » определился с одним из кандидатов на пост главного тренера.

Сегодня «россонери» объявили об отставке Массимилиано Аллегри – под его руководством команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Как сообщают журналисты Бен Джейкобс и Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб уже контактировал с Андони Ираолой , который покинет «Борнмут » этим летом.

В услугах 43-летнего специалиста также заинтересованы «Байер » и «Кристал Пэлас ».