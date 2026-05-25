Мурад Мусаев: «Второй финал Кубка мы играем в Москве, где 60 тысяч болеют за «Спартак». Приезжайте в Краснодар, сопернику тоже будет непросто»

Мусаев ответил на вопрос о поражениях «Краснодара» в финалах.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вступил в полемику с журналистом после вопроса о поражениях «Краснодара» в финалах Кубка России. 

В воскресенье «быки» проиграли «Спартаку» в «Лужниках» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). «Краснодар» проиграл все три финала Кубка России в своей истории. 

– Мы увидели яркую игру. Думаю, она была достойна атмосферы, что была на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол и искали счастья в атаке. Закономерный счет 1:1, но и у нас, и у «Спартака» были моменты, чтобы забивать еще.

Пенальти, к сожалению, не получилось исполнить так хорошо, как в предыдущем матче с «Динамо». Ни к одному футболисту нет претензий. Мы были в тяжелом графике. Тяжелая кадровая ситуация. Было видно, что кучу матчей в конце сезона мы выиграли на характере. Была тяжелая неделя перед финалом. Было видно, что ребята были немного выхолощены. Я поблагодарил каждого футболиста.

Думаю, этот сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо нашим болельщикам за поддержку – их было слышно на стадионе.

«Краснодар» выиграл только один матч в истории, когда решалась судьба трофея – в прошлом сезоне РПЛ. Все финалы Кубка России «Краснодар» проиграл. Вчера на пресс-конференции вы сказали, что команда уже умеет бороться с давлением. Сегодняшнее поражение говорит, что команда все же пока не умеет играть финалы?

– Это говорит о том, что второй финал Кубка мы играем в Москве. Полный стадион болельщиков соперника. Когда ты играешь так, считаю, что чуть-чуть преимущество есть у соперника. Если бы мы играли в Краснодаре с 34 тысячами наших болельщиков, думаю, сопернику было бы не очень комфортно. Считаю, что команды должны быть более-менее в равных условиях.

Я вам уже сказал, что за сегодняшний матч я не могу никого обвинить. То, что вы приплели другие финалы, – я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Сегодня мы проиграли по пенальти. Но мы провели достойный матч, достойный сезон. Что еще вас интересует?

Вчера на пресс-конференции вы сказали, что стадион не будет решающим фактором.

– А вы считаете, что я должен прийти и сказать, что стадион будет решающим фактором, чтобы мои футболисты это услышали? А потом они скажут: «Да, это будет проблемой». Я же не могу так сказать. Это не решающий фактор.

Но, конечно, важно, когда 60 тысяч болеют за «Спартак». Приезжайте к нам домой, когда полный стадион болеет за «Краснодар», сопернику тоже будет непросто. Поэтому считаю, что это имело значение, – сказал Мусаев. 

Не знаю, мне нравится, что финал кубка играется в Лужниках.
По-моему хорошая идея сделать из Лужников наш Уэмбли, чтобы у игроков было ощущение и понимание, что игра на этом стадионе - это особенная история, такую возможность нужно заслужить.
Раньше, когда старые Лужники были домашними для Спартака, это может быть и не очень справедливо было, но сейчас стадион нейтральный, так что не вижу проблемы. К тому же Лужники простаивают без игр сборной, а это неправильно, главный стадион в стране должен быть и должен быть задействован.
От самого дальнего города Англии - Карлайла до Лондона 480 км. Это вот самый-самый дальний город Англии. Это как до Нижнего примерно от Москвы. 6 часов на автобусе.
Сравнения Лужников с Уэмбли носят некорректный характер. В такой большой стране, как наша, большие футбольные события должны ехать к людям, а не всё свозиться в Москву. Это плохая логика спортивной организации и государственного развития вообще.
О, давайте поговорим о спортивной организации и развитии. О центрах в стране. Почему же все едут в Москву, Санкт-Петербург? Зададите, как минимум для начала, этот вопрос своему выборному депутату? Но никто не задаст.... )))
В Германии и Англии финал Кубка тоже играется в столице. Мне кажется это правильно
Комментарий скрыт
В Германии Берлин - это нейтральный стадион.
Без фан айди приезжали и делали ваш домашний стадион в гостевой, кони это недавно демонстрировали, и не количеством а качеством поддержки)
Кони вообще очень организованны в плане саппорта. Одним сектором могут весь остальной стадик перекрикивать
Не то, что Локомотив
А что тогда дома с полным стадионом проиграли у Зенита 21 сентября?Тогда могли бы забрать 3 очка и точно бы выиграли РПЛ.
А ещё дома Локомотиву проиграли и на выезде вничью сыграли.Так можно про любую потерю очков сказать,что не хватило именно вот этих для чемпионства.
’Проиграли у Зенита" – что за фраза? Это реинкарнация "выиграли Спартак"?
Хватит ныть по любому поводу. Даже как болельщику Краснодара уже достало слушать. Ты всрал на ровном месте оба трофея на ленточке. Маленькая лавка? Кто год назад хвастался, нам много не надо, удобнее играть одним составом. И это все учитывая ещё фарт и лояльность судей. Ну ничего страшного. Багаж Ивича закончен, грядет перестройка, а прошлую свою ты дружно завалил. Посмотрим что дальше.
А мне как болельщику Краснодара смешно уже какой раз слышать про багаж Ивича
Мне смешно слышать про каких-то болельщиков "Краснодара". Может вы тут Драконорождённые ещё?
Место встречи финала было определено очень заранее и то что это Лужники всём было известно ещё в прошлом году. Да, Кб было 90 процентов на стадионе, да мы помогали своей команде, да мы заполнили стадион, да игра была очень равная и мы безумно счастливы что победили в этой равной борьбе и возможно наша часть энергии помогла сделать это!
Ну и где тут тогда равные условия? И прошлый финал кубка ЦСКА играл с Ростовом в Москве, тоже кстати победил по пенальти
На любом стадионе болельщиков Спартака было бы больше в несколько раз, даже в Краснодаре. К чему это нытьё?
Даёшь финал кубка в Саранске!!!
Так там и в Краснодаре могло быть 50к красно-белых. В 00-ых ан выезды за СПартак гонял. Так там в Ростове, Казани и Самаре на центральных трибунах сидели люди с кб розами. Тут только в Питере против Зенита будет меньшинство.
Да мы бы и в коаснодаре забили весь стадион
В Краснодаре нашлось бы достаточно своих желающих его забить.
Вы свой то стадион не можете забить а угрожаете чужой заполнить. Куда вам! Это на словах вы Лев Толстой, а на деле… …….
Московские клубы чисто географически имеют большое преимущество: меньше всех настоящих выездов, самое короткое логистическое плечо. Поэтому финалы Кубка однозначно должны быть в других городах.
Англичане плачут от вашего сообщения.... ((( У них ситуация еще хуже...
Ой-ой, питерец заныл про концентрацию клубов. А "один город - одна команда" чей лозунг? Тосно в чьей области обанкротился? Динамо СПб кто из города выгнал? Имейте совесть, питерцы, вы сами так захотели.
24 мая, 21:53
24 мая, 21:35
24 мая, 21:21
