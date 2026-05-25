Аллегри о 5-м месте «Милана»: «Я разочарован и зол, никто не ожидал, что мы останемся без ЛЧ. Ребят упрекнуть не в чем, выложились полностью. Нужно трезво оценить сезон»

Аллегри о «Милане»: я зол из-за непопадания в ЛЧ.

Массимилиано Аллегри оценил выступление «Милана» в этом сезоне.

Команда заняла 5-е место в Серии А и не попала в Лигу чемпионов, проиграв «Кальяри » в последнем туре – 1:2.

– Результат, к сожалению, уже не изменить. Мы проиграли пять домашних матчей и полностью заслужили то место, на котором оказались.

После гола мы расслабились и очень плохо оборонялись как команда. Ребятам я ничего не могу поставить в упрек – мы сделали максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

– Ваше будущее все еще в «россонери»?

– Сейчас я разочарован и зол. Мы остались без Лиги чемпионов . После того как мы перевернули игру с «Дженоа», никто не ожидал, что мы в итоге останемся за бортом ЛЧ.

Приходится с большой горечью принимать вердикт, вынесенный на поле. Ребят я ни в чем не могу упрекнуть – они выложились на поле полностью.

– Из последних десяти матчах вы проиграли шесть. В чем причина?

– Найти причину сложно, я не знаю. Что-то я сделал неправильно, что-то мы все вместе сделали неправильно. Мы пытались изменить ситуацию.

Когда упускаешь выход в Лигу чемпионов в последнем туре, это заставляет негативно оценивать весь сезон. Думаю, нужно будет очень трезво оценить всю кампанию, – сказал главный тренер «Милана » в эфире DAZN.