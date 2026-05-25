  • Аллегри о 5-м месте «Милана»: «Я разочарован и зол, никто не ожидал, что мы останемся без ЛЧ. Ребят упрекнуть не в чем, выложились полностью. Нужно трезво оценить сезон»
Массимилиано Аллегри оценил выступление «Милана» в этом сезоне.

Команда заняла 5-е место в Серии А и не попала в Лигу чемпионов, проиграв «Кальяри» в последнем туре – 1:2.

– Результат, к сожалению, уже не изменить. Мы проиграли пять домашних матчей и полностью заслужили то место, на котором оказались.

После гола мы расслабились и очень плохо оборонялись как команда. Ребятам я ничего не могу поставить в упрек – мы сделали максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

– Ваше будущее все еще в «россонери»?

– Сейчас я разочарован и зол. Мы остались без Лиги чемпионов. После того как мы перевернули игру с «Дженоа», никто не ожидал, что мы в итоге останемся за бортом ЛЧ.

Приходится с большой горечью принимать вердикт, вынесенный на поле. Ребят я ни в чем не могу упрекнуть – они выложились на поле полностью.

– Из последних десяти матчах вы проиграли шесть. В чем причина?

– Найти причину сложно, я не знаю. Что-то я сделал неправильно, что-то мы все вместе сделали неправильно. Мы пытались изменить ситуацию.

Когда упускаешь выход в Лигу чемпионов в последнем туре, это заставляет негативно оценивать весь сезон. Думаю, нужно будет очень трезво оценить всю кампанию, – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Надеюсь уйдет вся эта шайка
ОтветCreative Technology
Аллегри - главная причина провала Милана в этом сезоне
ОтветCristiano Ronaldo
А во все предыдущие сезоны кто причина?
Я в юве 3 сезона ждал его отставки , но она не случалась , думаю и фанам Милана еще как минимум сезон ждать придется🤣
Ответciao.ragazzi.2519
Это врядли после такого поражения , он не выживет ) хоть один плюс от пролета в лч
ОтветFreak05 Feal
В юве это не помогало🤣
Завтра уволят 100%.
ОтветАнтон Фалафель
Как раз Гвардиола освободился 😉😂
ОтветAC_Milan_7
В Италии футбол сейчас на нулевом уровне и не один себе уважающий тренер не пойдёт в Италию
Аллегри с его доисторическим футболом надо в Серии Б тренировать, а не в топ клубы лезть! За игрой Милана невозможно было смотреть весь сезон!
Где там выложились? Позорнейшая игра. Дома. С соперником, которому ничего не нужно.
ОтветИгорь Новиков
Сопернику как раз было нужно. Ты забываешь о других приоритетах и мотивациях. Во первых место в таблице, чем выше неважно в конце или середине, тогда больше призовых. Во вторых конкуренты Милана в данном случае обещают бонус команде если отберет очки. Так делается давно и это не запрещено а наоборот приветствуется
ОтветDarren&K
Eto 100%, cto Kalyari ne prosto tak ubivalsya) Da, konecno je Milan/Juve sami v pervuyu ocered vinovatı, cto slili takoy otrıv, no ved nevozmojno ne zametit, kak nekotorıe komandı izo vsex sil starayutsya s nimi i vcistuyu slivayut sopernikam. Ey Boqu, oshushenie cto Kakoy-to kuklovod Interista eto vse orqanizoval, nastolko eto neopravdanno i smeshno vıqlyadit. Eshe i krasnıe, penalti, 90+10 v matcax etix sopernikov
Хочу руководству Милана, а особенно их болельщикам передать привет от Пиоли, такого «несовременного лузера, да и вообще среднего тренера». Сезон 21/22 - 1 место, сезон 22/23 - 4 место, сезон 23/24 - 2 место (за это его уволили), сезон 24/25 (без Пиоли) - 8 место, сезон 25/26 (без Пиоли) - 5 место. Результаты показали чего он стоил, но спятившие миланисты видимо хотели выиграть ЛЧ и каждый год становиться чемпионами, пожинайте плоды как говорится 😉
ОтветBenjamin
Сезон 22/23 - 4 место - Ювентусу вроде минус 10 очков дали, Милан был 5 и в ЛЧ не должен был попадать. С Пиоли они бы сейчас были точном там же +-, конкуренция выросла в серии А.
ОтветВиктор Воробьев
Бред. С Пиоли мы стабильно в Еврокубках играли даже до полуфинала ЛЧ доходили. Прекрасный тренер!
Это так надо было постараться просрать 6 из 10 последних матчей.Ума не приложу.
Неадекват хренов, немотивированной команде из около-зоны вылета проиграли, что тут оценивать, тут сжигать тренерскую лицензию и на пластические операции чтобы на улицах не узнавали
ОтветSchiaff1no
Мотивация была приятель и немалая. Называется ДЕНЬГИ ЛАВЭ БАБКИ слышал про такое слово, знаешь что это? 😄
Причина проста. Чел застрял в 2000ых, с ним Милан потонет не только в следующем сезоне, но и в дальнейших. Чем дольше он остается тренером, тем губительнее и дольше перестройка команды в будущем после его отставки. Играть в любимых 3 цз против Дженоа, Кремонезе и Сассуоло, ну удачи чел. Ноль перспектив для молодежи. Ставка исключительно на опыт. Да, Модрич еще в прайме в свои 40, но ты хоть завешайся в штрафную. У тебя центрфорвард за пол часа игры с 0 xg уходит с поля в условиях когда команда горит 1-2 против немотивированного Кальяри. И дело не в хреновой форме Рабьо или Фулькруга, а в том что им дали поиграть в футбол последние 30 минут сезона, чтобы жопку Аллегри в тепле оставить. А они уже не могут играть в атаку, потому что ты весь сезон свою катеначу сраную ставишь против аутсайдеров. Это в целом болезнь всей Италии. Из-за нее они пролетают мимо 3го ЧМ. Комо поздравляю и искренне желаю удивить топов в лиге чемпионов, весь сезон команда оставалась интересна. Игры Милана - пресно и уныло, особенно концовка сезона. Финты и забегания на бровку Леао, передачи Модрича, сейвы Миньяна - это все что запомнилось в этом сезоне. Отправить тренеров старой школы на пенсию, купить творческого центрального нападающего - рецепт проще некуда. Но нет, будем пыжиться в лиге Европы, против "Копенгагенов" сушить игру
ОтветСаша Житков
Почему вы все время талдычите что Кальяри без мотивации, еще как мотивирован, бабки что роли не играют? Думаешь там ради спорта только ж....рвут? Нет есть призовые и бонусы от конкурентов
Жертвы похвалы в первой половине сезона
