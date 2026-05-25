«Атлетико» завершил сезон ниже 3-го места в Ла Лиге в 3-й раз за 14 лет при Симеоне – «матрасники» стали четвертыми. Диего проиграл 1:5 «Вильярреалу» в 800-м матче в команде

«Атлетико» в 3-й раз при Симеоне финишировал ниже 3-го места в Ла Лиге.

«Атлетико » занял четвертое место в этом розыгрыше Ла Лиги.

«Матрасники» крупно уступили «Вильярреалу » со счетом 1:5 в заключительном туре сезона.

За 14 лет при Диего Симеоне клуб лишь трижды опускался ниже третьей строчки. Первые два случая пришлись на дебютный для аргентинского тренера сезон-2011/2012 (5-е место, Симеоне возглавил команду по ходу того чемпионата) и на сезон-2023/2024 (4-е место).

Воскресный матч стал для Симеоне 800-м во главе «Атлетико». Он рекордсмен Ла Лиги по количеству матчей во одном клубе среди тренеров.