«Атлетико» завершил сезон ниже 3-го места в Ла Лиге в 3-й раз за 14 лет при Симеоне – «матрасники» стали четвертыми. Диего проиграл 1:5 «Вильярреалу» в 800-м матче в команде
«Атлетико» в 3-й раз при Симеоне финишировал ниже 3-го места в Ла Лиге.
«Атлетико» занял четвертое место в этом розыгрыше Ла Лиги.
«Матрасники» крупно уступили «Вильярреалу» со счетом 1:5 в заключительном туре сезона.
За 14 лет при Диего Симеоне клуб лишь трижды опускался ниже третьей строчки. Первые два случая пришлись на дебютный для аргентинского тренера сезон-2011/2012 (5-е место, Симеоне возглавил команду по ходу того чемпионата) и на сезон-2023/2024 (4-е место).
Воскресный матч стал для Симеоне 800-м во главе «Атлетико». Он рекордсмен Ла Лиги по количеству матчей во одном клубе среди тренеров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
