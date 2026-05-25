  • «Атлетико» завершил сезон ниже 3-го места в Ла Лиге в 3-й раз за 14 лет при Симеоне – «матрасники» стали четвертыми. Диего проиграл 1:5 «Вильярреалу» в 800-м матче в команде
«Атлетико» в 3-й раз при Симеоне финишировал ниже 3-го места в Ла Лиге.

«Атлетико» занял четвертое место в этом розыгрыше Ла Лиги. 

«Матрасники» крупно уступили «Вильярреалу» со счетом 1:5 в заключительном туре сезона. 

За 14 лет при Диего Симеоне клуб лишь трижды опускался ниже третьей строчки. Первые два случая пришлись на дебютный для аргентинского тренера сезон-2011/2012 (5-е место, Симеоне возглавил команду по ходу того чемпионата) и на сезон-2023/2024 (4-е место).

Воскресный матч стал для Симеоне 800-м во главе «Атлетико». Он рекордсмен Ла Лиги по количеству матчей во одном клубе среди тренеров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
с таким бюджетом они не имеют право ниже 3 места падать
Надо поднять зарплату Симеоне. А то за эти копейки ему впадлу выкладываться
стать четвертым в чемпионате 3 команд)
Пора Семенычу освободить местечко и сынулю забрать
К счастью, еще как минимум год Симеоне будет в команде))
К счастью для кого? Для конкурентов?!
Сравнялся по матчам с Ромой, только один как тренер, а второй по просмотрам
Да хорош всем уже так сильно хейтить, ну сменят Семеоне и что дальше, примеров чтоли мало? Да хочется результатов выше! , но ….. посмотрите вокруг🤦🤣
Позиция пораженца.
Тоже не понимаю, из-за чего проблемы раздувают. Место в ЛЧ есть, до Барсы и Реала пока не дотянуться. Проиграли третье место Вильярреалу, тоже мне трагедия
юбилейный матч и последний для гризи. что то везде проводы легенд сегодня не удались
Вильярреал как раз достойные проводы устроил Альфонсо Педрасе и Дани Парехо
