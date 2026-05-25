«Что буду сегодня пить? Чай». Литвинов после победы «Спартака» в Кубке России
Литвинов после победы «Спартака» в Кубке: буду пить чай.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что будет отмечать чаем победу в FONBET Кубке России.
В Суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти – 4:3).
«Всем спасибо, всех с победой! Что я буду сегодня пить? Чай», – сказал Литвинов.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 18 июля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии