  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лаутаро с 17 голами стал лучшим бомбардиром Серии А, Димарко с 16 пасами – лучшим ассистентом. Больше всего сухих матчей у Бюте из «Комо» – 19
0

Лаутаро с 17 голами стал лучшим бомбардиром Серии А, Димарко с 16 пасами – лучшим ассистентом. Больше всего сухих матчей у Бюте из «Комо» – 19

Лаутаро стал лучшим бомбардиром Серии А.

Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Серии А.

Форвард «Интера» завершил чемпионат с 17 голами. По 14 голов у Анастасиоса Дувикаса («Комо») и Дониэлла МаленаРома»).

Наибольшее количество голевых передач отдал другой игрок «Интера» – Федерико Димарко. Защитник отметился 16 пасами.

Больше всего сухих матчей на счету вратаря Жана Бюте из «Комо» – 19.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛаутаро Мартинес
logoДониэлл Мален
logoЖан Бюте
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoРома
logoФедерико Димарко
logoКомо
logoАнастасиос Дувикас
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Италии по футболу
рейтинги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Мда, 17 голов. Опять вернулись деферы и водители автобусов. Пару лет назад Италия выглядела свежо и ярко. Матчи были намного веселее. Сейчас же марку поддерживает только Интер. Если Ювентус обречен быть автобусом и самой незрелищной командой - это проклятье клуба, даже Гвардиола не спасет, как мне кажется. То Наполи откровенно жаль. Яркая и веселая команда превратилась в унылое зрелище. Да и Милан ту да же, после Пиоли покатились вниз.
ОтветАлексей Елистратов
Мда, 17 голов. Опять вернулись деферы и водители автобусов. Пару лет назад Италия выглядела свежо и ярко. Матчи были намного веселее. Сейчас же марку поддерживает только Интер. Если Ювентус обречен быть автобусом и самой незрелищной командой - это проклятье клуба, даже Гвардиола не спасет, как мне кажется. То Наполи откровенно жаль. Яркая и веселая команда превратилась в унылое зрелище. Да и Милан ту да же, после Пиоли покатились вниз.
Да он и матчей пропустил прилично.
ОтветАлексей Елистратов
Мда, 17 голов. Опять вернулись деферы и водители автобусов. Пару лет назад Италия выглядела свежо и ярко. Матчи были намного веселее. Сейчас же марку поддерживает только Интер. Если Ювентус обречен быть автобусом и самой незрелищной командой - это проклятье клуба, даже Гвардиола не спасет, как мне кажется. То Наполи откровенно жаль. Яркая и веселая команда превратилась в унылое зрелище. Да и Милан ту да же, после Пиоли покатились вниз.
Солидарен. Не так здорово разбираюсь во всем итальянском футболе, но подсел на периодический просмотр Наполи в момент когда там был Сарри. Было хорошо, хотя это хорошо со звездочкой, учитывая что Италия это вам не зубодробительный экшен)
Тем не менее, относительно нынешнего положения дел это было весело.
И это не идёт ни в какое сравение с чемпионским сезоном и нынешним. Честно, я посмотрел циклы игр против всех топов в обоих сезонах и это почти всегда было всегда ну очень засыпательно и скучно. Я уж не дам 100%, но думаю то Наполи это Наполи бы обыграло.
Раньше было лучше)
17 голов у лучшего бомбардира это кошмар, это в РПЛ привычные цифры, но у нас то 30 матчей, а в 38-матчевом чемпионате это позорище. Поэтому и итальянские клубы недееспособны в еврокубках, и сборная проваливается год за годом, не имея форварда уровня не то что Вьери или Тони, а хотя бы Монтеллы. Серия в глубокой Ж, и следующий евросезон это снова наглядно покажет
ОтветGreat Again
17 голов у лучшего бомбардира это кошмар, это в РПЛ привычные цифры, но у нас то 30 матчей, а в 38-матчевом чемпионате это позорище. Поэтому и итальянские клубы недееспособны в еврокубках, и сборная проваливается год за годом, не имея форварда уровня не то что Вьери или Тони, а хотя бы Монтеллы. Серия в глубокой Ж, и следующий евросезон это снова наглядно покажет
Так Лаутаро прилично матчей пропустил из-за травм
ОтветGreat Again
17 голов у лучшего бомбардира это кошмар, это в РПЛ привычные цифры, но у нас то 30 матчей, а в 38-матчевом чемпионате это позорище. Поэтому и итальянские клубы недееспособны в еврокубках, и сборная проваливается год за годом, не имея форварда уровня не то что Вьери или Тони, а хотя бы Монтеллы. Серия в глубокой Ж, и следующий евросезон это снова наглядно покажет
Ой да хорош а. Ух как всех напугал, надеюсь смотреть Чемп не будешь и заберешь с собой других хейтиков что плюсанули тебя и здесь в Спортсе будет лучше. В прошлых сезонах забивали норм. В АПЛ были сезоны когда Анелька или Роналду забивали 18 и были лучшими бомбардирами. Вам только поныть и похейтить Серию А, что она вам сделала, ставка сгорела или дом потеряли. Значит играли от обороны что в этом такого. Знаю твои Ник ты чел известный "ФАНАТ" Серии А😄 Помню как ты тут ныл и кляпал в монитор когда забивали много и лучший снайпер больше 30 ти, ой Италия скатилась защищаться разучилась а теперь вот оно как👍🤣
Измельчали нападающие в Серии А. Это худший результат почти за сорок лет.
ОтветStreetbor
Измельчали нападающие в Серии А. Это худший результат почти за сорок лет.
Всё так, но вот Мален красавчик, за полгода наколотит 14)
ОтветStreetbor
Измельчали нападающие в Серии А. Это худший результат почти за сорок лет.
А может в обороне строже. Вы все любители переобуватся и вам никто не угодит. Одно не пойму если Италия плоха просто не смотрите. Воздух будет лучше. Когда забивали 30 и больше такие как ты писали ой Италия славилась своей защитой а сейчас совсем дно ой все Италия капут 🤣
Паршивый низовой сезон выдался, Серия А превратилась в какое-то болото со всеми этими старомодными физруками.
Многие не понимают, что Лаутаро пропустил достаточно много матчей, и даже так стал лучшим бомбардиром, сыграй в пропущенных, а там было много аутсайдеров +5-10 мячей было бы в копилке
17 голов в 38 турах - лучший показатель деградации Серии А! Давно пишу, что всех этих водителей автобусов из нулевых, типа Аллегри, Спалетти, Сарри и прочих Юричей надо выбросить на свалку истории, а пригласить в топ клубы современных иностранных спецов типа Фабрегаса. Те же Ираола и Гласнер освободились, явно не отказались бы от приглашения Юве или Милана, без работы сидят Хюттер, Хави, Розе, которые явно не хуже и точно уж современнее в подходах к футболу, чем итальянские физруки, время которых давно прошло. Есть современные итальянские тренеры, но их немного и они уже заняты, речь о Марески (который нещадно критикует итальянский футбол) и ДеДзерби, если что.
ОтветBenjamin
17 голов в 38 турах - лучший показатель деградации Серии А! Давно пишу, что всех этих водителей автобусов из нулевых, типа Аллегри, Спалетти, Сарри и прочих Юричей надо выбросить на свалку истории, а пригласить в топ клубы современных иностранных спецов типа Фабрегаса. Те же Ираола и Гласнер освободились, явно не отказались бы от приглашения Юве или Милана, без работы сидят Хюттер, Хави, Розе, которые явно не хуже и точно уж современнее в подходах к футболу, чем итальянские физруки, время которых давно прошло. Есть современные итальянские тренеры, но их немного и они уже заняты, речь о Марески (который нещадно критикует итальянский футбол) и ДеДзерби, если что.
Давненько Сарри и Спалетти стали автобусниками?
Лаутаро пенальти не бьет просто, тогда было бы больше голов.
Малин – единственное светлое пятно в сериале, за полгода чуть не стал лучшим бомбардиром. Слава Богу, в следующем сезоне продолжит радовать нас
«Интер» против команд из ТОП-4 одержал 4 победы, 1 ничью и 1 поражение. А вот с маленькими командами проиграли слишком много матчей.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
22 мая, 15:19
Лаутаро назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен»
19 мая, 12:33
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
55 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем