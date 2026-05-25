Мостовой о «Краснодаре»: «Скажет ли теперь Мусаев, за неделю профукавший два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть? А то, когда побеждают, все много говорят»

Мостовой после финала Кубка: скажет ли теперь Мусаев что-нибудь по существу?.

Бывший полузащитник «Спартака » и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Краснодар » упустил два трофея в концовке сезона.

В воскресенье команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). В РПЛ «быки» финишировали вторыми вслед за «Зенитом », лидируя в таблице до 29-го тура.

«У меня один вопрос, скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть?

А то, когда они побеждают, все много говорят, а вот в такой ситуации, когда ты проигрываешь два титула есть что сказать болельщикам и общественности?» – сказал Мостовой.