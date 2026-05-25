Мостовой о «Краснодаре»: «Скажет ли теперь Мусаев, за неделю профукавший два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть? А то, когда побеждают, все много говорят»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Краснодар» упустил два трофея в концовке сезона.
В воскресенье команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). В РПЛ «быки» финишировали вторыми вслед за «Зенитом», лидируя в таблице до 29-го тура.
«У меня один вопрос, скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть?
А то, когда они побеждают, все много говорят, а вот в такой ситуации, когда ты проигрываешь два титула есть что сказать болельщикам и общественности?» – сказал Мостовой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Он на одном Абаскале четвертый год выезжает, а на 16 тренерах читали бы его вечно.
Шарманка Мостового, может, кого-то и забавляет, но ее не всегда надо включать...
Когда играют 12-13 футболистов на 2 фронта и почти без замен. Тут как раз закономерный исход. И много очков Краснодар набрал благодаря судьям и везению своему.
Он даже деятельности никакой не ведет. Ну, кроме вот этих вот "рассуждений" и походов в туалет.
Другое дело, что быть вторым всегда обидно.... Что не хватило чуть-чуть...