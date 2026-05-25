  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о «Краснодаре»: «Скажет ли теперь Мусаев, за неделю профукавший два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть? А то, когда побеждают, все много говорят»
0

Мостовой о «Краснодаре»: «Скажет ли теперь Мусаев, за неделю профукавший два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть? А то, когда побеждают, все много говорят»

Мостовой после финала Кубка: скажет ли теперь Мусаев что-нибудь по существу?.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Краснодар» упустил два трофея в концовке сезона.

В воскресенье команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). В РПЛ «быки» финишировали вторыми вслед за «Зенитом», лидируя в таблице до 29-го тура. 

«У меня один вопрос, скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть?

А то, когда они побеждают, все много говорят, а вот в такой ситуации, когда ты проигрываешь два титула есть что сказать болельщикам и общественности?» – сказал Мостовой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМурад Мусаев
logoАлександр Мостовой
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
logoFONBET Кубок России
logoСпартак

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Мостовой много про трофеи может рассказать. Всё-таки целый кубок Интертото брал!
Ответgronk22
Ну Мостовой много про трофеи может рассказать. Всё-таки целый кубок Интертото брал!
плохое чувство зависть.Застилает и глаза и разум.Не видеть ,что Краснодар Мусаева хорошая команда знчит противоречить истине.
Ответgronk22
Ну Мостовой много про трофеи может рассказать. Всё-таки целый кубок Интертото брал!
Ну в в Европе то да , и то нет )) он брал кубок Португалии в 93-м , и так то два чемпионства в СССР и молодежный чемпионат Европы ) почему про Царя так мало знаешь ?))) и два Интертото у него с Сельтой и Страсбуром ))и да он может и поехал головой как Шаляпин , но точно есть с какими заслугами 😁
Так , какие вопросы Мусаеву? В футболе всё давно придуманы и играют футболисты
ОтветSanan1908
Так , какие вопросы Мусаеву? В футболе всё давно придуманы и играют футболисты
Мостовой на букву Ч
А Мусаев тут причём? Играют ведь футболисты,так ведь Александр?
ОтветГеннадий Тёкин
А Мусаев тут причём? Играют ведь футболисты,так ведь Александр?
Это если тренер человек футбольный, тут понимать надо.
Когда-нибудь кто-то царю съездит по физиономии, удивительно что на его выпады никто не отвечает. Видимо тренерское сообщество воспринимает его как скомороха
ОтветTravis Henderson
Когда-нибудь кто-то царю съездит по физиономии, удивительно что на его выпады никто не отвечает. Видимо тренерское сообщество воспринимает его как скомороха
Слава всем богам, тренерское сообщество не воспринимает его вообще никак и относится к нему как ко мне с тобой.
Он на одном Абаскале четвертый год выезжает, а на 16 тренерах читали бы его вечно.
ОтветTravis Henderson
Когда-нибудь кто-то царю съездит по физиономии, удивительно что на его выпады никто не отвечает. Видимо тренерское сообщество воспринимает его как скомороха
У кого рука на царя подымется, таких испокон веков на кол сажали
Это уже не смешно. Мусаев явно не заслуживал такой концовки сезона, и ему сейчас очень тяжело. При этом очевидно, что он хороший тренер и человек.
Шарманка Мостового, может, кого-то и забавляет, но ее не всегда надо включать...
ОтветСтивен Дедал
Это уже не смешно. Мусаев явно не заслуживал такой концовки сезона, и ему сейчас очень тяжело. При этом очевидно, что он хороший тренер и человек. Шарманка Мостового, может, кого-то и забавляет, но ее не всегда надо включать...
Шарманка Мостового это 2-3 зеленых «журналиста» которые ему постоянно звонят , уже тут было либо в новостях либо в материалах или блогах , а ему че , одни и те же вопросы одни и те же ответы и пятак на кармане .
ОтветСтивен Дедал
Это уже не смешно. Мусаев явно не заслуживал такой концовки сезона, и ему сейчас очень тяжело. При этом очевидно, что он хороший тренер и человек. Шарманка Мостового, может, кого-то и забавляет, но ее не всегда надо включать...
В смысле не заслужил такой концовки сезона?!
Когда играют 12-13 футболистов на 2 фронта и почти без замен. Тут как раз закономерный исход. И много очков Краснодар набрал благодаря судьям и везению своему.
Мостовой много говорит, хотя не побеждает...
Ответluthien
Мостовой много говорит, хотя не побеждает...
Не побеждает?
Он даже деятельности никакой не ведет. Ну, кроме вот этих вот "рассуждений" и походов в туалет.
Мусаев хотя бы делает свою работу и очень не плохо,а Мостовой только языком балаболит.
По-моему, финалист Кубка и серебрянный призер чемпионата - это наикрутейший результат. Многие ждали провала (как обычно бывает после успеха).
Другое дело, что быть вторым всегда обидно.... Что не хватило чуть-чуть...
Просто свинство. Человек проиграл два турнира, боровшись до самого конца, а Саня довольный несет какую-то хрень. Идиот.
ОтветГриззли
Просто свинство. Человек проиграл два турнира, боровшись до самого конца, а Саня довольный несет какую-то хрень. Идиот.
Человек проиграл потому что слабый физрук)) Боролся он, да. Судьедар позор рос футбола, фу(((
ОтветBenzi3
Человек проиграл потому что слабый физрук)) Боролся он, да. Судьедар позор рос футбола, фу(((
Саня?)
Мусаеву, как и абсолютному большинству людей, все равно что говорит Мостовой. Мусаев делает историю вместе с Краснодаром. А мостовой делает себя посмешищем. У каждого своя роль в этой жизни.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой не пошел бы в штаб ЦСКА к Игдисамову: «Издеваетесь, что ли? Я в футбол зачем играл 30 лет? Мы обесцениваем труд футбольных людей»
23 мая, 09:41
Мостовой о «Краснодаре»: «Кто возьмет на себя вину за упущенное чемпионство? Что может сделать Мусаев, если не знает, как ударить по мячу? Забей Боссели, он бы сейчас хлопал»
17 мая, 19:07
Мостовой о «Краснодаре»: «Чего же Мусаев не научил Боселли, как бить? Он же считается у нас лучшим тренером. В матче с «Динамо» они просто обделались»
12 мая, 11:03
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
54 минуты назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем