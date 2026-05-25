Кейн получит 2-ю «Золотую бутсу». У форварда «Баварии» 36 голов в Бундеслиге в сезоне-2025/26, он лидирует в рейтинге с отрывом в 18 очков

Форвард «Баварии» Харри Кейн получит «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/26.
В этом розыгрыше Бундеслиги Кейн забил 36 голов в 31 матче. С учетом коэффициента Бундеслиги (x2) англичанин лидирует в рейтинге с 72 очками.
У идущего вторым Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 27 голов или 54 очка. Третьим стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе с 25 голами (50 очков).
Для Кейна это вторая «Золотая бутса». Он также побеждал в сезоне-2023/24, когда тоже забил 36 голов в чемпионате Германии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Только Месси !