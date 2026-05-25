  • Кейн получит 2-ю «Золотую бутсу». У форварда «Баварии» 36 голов в Бундеслиге в сезоне-2025/26, он лидирует в рейтинге с отрывом в 18 очков
Форвард «Баварии» Харри Кейн получит «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/26.

В этом розыгрыше Бундеслиги Кейн забил 36 голов в 31 матче. С учетом коэффициента Бундеслиги (x2) англичанин лидирует в рейтинге с 72 очками.

У идущего вторым Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 27 голов или 54 очка. Третьим стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе с 25 голами (50 очков).

Для Кейна это вторая «Золотая бутса». Он также побеждал в сезоне-2023/24, когда тоже забил 36 голов в чемпионате Германии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Заслуживает уважения. Кейн долго играет стабильно.
ОтветМурат Асрамсв
Комментарий скрыт
Теперь Золотой Мяч !
ОтветАлексей Елистратов
ЗМ Ямалю за это!
Не надо рушить традиции !
Только Месси !
Это за какие заслуги, ЧЕ уже разыгран.. в активе средняя статистика по голам и одна из лучших среди ассистов. По трофеям ла лига только. За такое не дают зм
Как бы он мне не нравился как игрок, но черт возьми - стабильный форвард на протяжении стольких сезонов, по ходу лучшая девятка последних лет.
Крутой мужик
Надеюсь, получит ЗМ и кусочек от него отдаст Сону
Интересно что при таком доминировании Баварии даже и не приблизился к рекорду Левандовского (41 гол)
ОтветСедесим Куиндесимов
Интересно что при таком доминировании Баварии даже и не приблизился к рекорду Левандовского (41 гол)
В первый сезон приблизился
Очень рад за Кейна, но у Бундеслиги, как и у Лиги 1 должен быть кф ниже, чем у АПЛ, Ла Лиги или Серии А
