Хавбек «Краснодара» Аугусто: «Формат Кубка несправедлив, если проигрываешь, должен выбывать. Мы выиграли все матчи, а они ушли в другой путь, и у них был еще один шанс»

Хавбек «Краснодара» Аугусто: формат Кубка несправедлив.

Полузащитник «Краснодара » Дуглас Аугусто назвал несправедливым нынешний формат FONBET Кубка России.

В воскресенье «быки» уступили «Спартаку » в суперфинале турнира (1:1, 3:4 по пенальти). Красно-белые проиграли «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ по сумме двух матчей (2:5, 1:0), но дошли до главного матча по сетке Пути регионов.

«Как по мне, этот формат несправедлив, потому что мы выиграли во всех матчах, в итоге дошли до финала, выиграли у ЦСКА , и в итоге они ушли в другой путь, и у них был еще один шанс, чтобы выиграть и пройти в финал. Никогда такого не видел.

Мне кажется, если проигрываешь, то все – должен сразу выбывать, как это происходит в других местах? Проигравший сразу выбывает, поэтому для меня это несправедливо.

Мы проделали большую работу. Если правила таковы, то, конечно, нужно им следовать, но если проигрываешь, то выбываешь – так правильно. Такого формата как здесь нигде не видел», – заявил Аугусто.