  • Хавбек «Краснодара» Аугусто: «Формат Кубка несправедлив, если проигрываешь, должен выбывать. Мы выиграли все матчи, а они ушли в другой путь, и у них был еще один шанс»
Хавбек «Краснодара» Аугусто: «Формат Кубка несправедлив, если проигрываешь, должен выбывать. Мы выиграли все матчи, а они ушли в другой путь, и у них был еще один шанс»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто назвал несправедливым нынешний формат FONBET Кубка России. 

В воскресенье «быки» уступили «Спартаку» в суперфинале турнира (1:1, 3:4 по пенальти). Красно-белые проиграли «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ по сумме двух матчей (2:5, 1:0), но дошли до главного матча по сетке Пути регионов. 

«Как по мне, этот формат несправедлив, потому что мы выиграли во всех матчах, в итоге дошли до финала, выиграли у ЦСКА, и в итоге они ушли в другой путь, и у них был еще один шанс, чтобы выиграть и пройти в финал. Никогда такого не видел.

Мне кажется, если проигрываешь, то все – должен сразу выбывать, как это происходит в других местах? Проигравший сразу выбывает, поэтому для меня это несправедливо.

Мы проделали большую работу. Если правила таковы, то, конечно, нужно им следовать, но если проигрываешь, то выбываешь – так правильно. Такого формата как здесь нигде не видел», – заявил Аугусто. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии

расскажите ему как 2023 ЦСКА отыграл Краснодар в пути РПЛ, а потом все равно с ним же встретился в суперфинале
Ответ
И как это меняет его слова? Формат тупой и это факт.
Ответ
Отбросим клубные пристрастия и сегодняшнюю игру.
Это же и вправду бредятина. Ты проигрываешь в высоком классе, идешь на понижение, но продолжаешь там играть в моменте.
Мне не нравится формат кубка из-за того, что из финала верхней сетки команда вылетает с турнира. Жаловаться на несправедливость могут игроки Динамо, а Краснодар проиграл матч за титул сам. Тут только сами виноваты
Ответ
Мне не нравится формат кубка из-за того, что из финала верхней сетки команда вылетает с турнира. Жаловаться на несправедливость могут игроки Динамо, а Краснодар проиграл матч за титул сам. Тут только сами виноваты
Это единственный минус. Если заимствовать эту историю из киберспорта, то логично, что бы вылетевшая из финала верхней сетки играла за выход в суперфинал с победителем нижней сетки (в данном случае доп матч Спартак - Динамо).
Ответ
Это единственный минус. Если заимствовать эту историю из киберспорта, то логично, что бы вылетевшая из финала верхней сетки играла за выход в суперфинал с победителем нижней сетки (в данном случае доп матч Спартак - Динамо).
Так и было вначале введения данного формата, убрали и тем обрушили всю идею Double Elimination.
Напомните ему, что в сезоне 22/23 они так же, как Спартак, играли в Суперфинале, выйдя в него из пути регионов.
До чего ж противная команда.
Ответ
Он ищет соломинки в чужом глазу, а в своëм поленьев не замечает.
Ответ
Я как нейтральный болельщик, очень рад, что Зенит стал Чемпионом, а Спартак обладателем Кубка!
Более неприятной и грязной команды чем Краснодар, я давно не видел !!!
Ну вообще по логике Спартак сначала с Динамо должен был играть, а потом уже победитель с Краснодаром, это было бы логичнее.
Ответ
По логике Спартак уже от Динамо вылетел.
Ответ
Это логичнее, но финал повторил бы финал до него. Это скучно
Напомните Аугусто, что Кооовки, по его, схеме, должны были вылететь из Куька уже после первого же матча с КрыСами. Ну или сразу после Коней.
Говорить об этом нужно до финала, а не после
В группе вы крыльям проиграли, должны были на первом матче закончить?
Регламент и есть регламент, для всех один
Опыт приобретается с годами. В следующий раз сразу проигрывайте и идите другим путем, будет вам праздник.
Формат бредовый, но все понимают, зачем он сделан. Хотя конечно можно было сделать и другие варианты. Кубок Лиги например добавить. А Кубок России играть на вылет, но из двух матчей, начиная с 1/16 финала.
хорош ныть как тёлки, в 2023 году вас свипнули, а потом с вами же играли в суперфинале
Ответ
Ну так они же тёлки. Как тёлки могут ныть не как тёлки?
