Морган выложил фото с Артетой: «Человек, вернувший «Арсеналу» славу после 22 мучительных лет»

Пирс Морган сфотографировался с Артетой.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган сфотографировался с Микелем Артетой после награждения «канониров».

«Арсеналу» вручили трофей АПЛ после гостевого матча с «Кристал Пэлас» в заключительном туре Премьер-лиги (2:1).

После матча Морган выложил видео поднятия игроками «Арсенала » трофея с подписью: «Возможно, лучший момент в моей жизни🏆💥».

Позднее журналист выложил фото с тремя своими сыновьями и главным тренером «канониров».

«Супер Мик Артета... Человек, вернувший «Арсеналу» славу после 22 долгих и зачастую мучительных лет. Для нас с сыновьями большая честь встретиться с ним в день, когда мы стали чемпионами. Спасибо🙏👏», – написал Морган.

