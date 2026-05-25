53 гола в Серии А – худший результат «Милана» с сезона-2001/02. У лучшего бомбардира лишь 9 голов
Команда Массимилиано Аллегри забила всего 53 гола в 38 турах Серии А. В XXI веке такое было лишь однажды: сезон-2001/02 «россонери» завершили с 47 мячами, но тогда у них было на 4 матча меньше.
Больше всех в чемпионате забил Рафаэл Леау – 9 голов. Так мало результативных ударов у лучшего бомбардира «Милана» не было с 2019 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
