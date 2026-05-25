  • 53 гола в Серии А – худший результат «Милана» с сезона-2001/02. У лучшего бомбардира лишь 9 голов
«Милан» забил лишь 53 гола в Серии А.

Результативность «Милана» в этом сезоне была самой низкой за многие годы.

Команда Массимилиано Аллегри забила всего 53 гола в 38 турах Серии А. В XXI веке такое было лишь однажды: сезон-2001/02 «россонери» завершили с 47 мячами, но тогда у них было на 4 матча меньше.

Больше всех в чемпионате забил Рафаэл Леау – 9 голов. Так мало результативных ударов у лучшего бомбардира «Милана» не было с 2019 года.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Однажды Милан забил всего 36 и выиграл чемпионат. Пишу как раз статью про ту команду.
Зато вы видели как там разрывает 80 летний Модрич???? (на самом деле, нет)
Модрич разрывал некоторые матчи, но он не может делать этого по всех
Аллегрибол во всей красе!
Талалаева им надо вместо Аллегри
Да тут без шуток скорее всего было бы не так паршиво. Уж не знаю, какой уровень сейчас у Аллегри. Но нужно уже наконец-то назначить тренера с именем (самый очевидный вариант - Симоне Индзаги). Итальяно - интересный кандидат, но тут 50/50, либо будет успех, как у Сарри в Наполи (может быть и как у Сакки в том же Милане, но это слишком смелый прогноз), либо провал, как у Мотты в Юве. Да и его работа в Фиорентине вызывает двоякое впечатление
Это вообще роскошный результат, я вам скажу, чем вы недовольны?!. Кто не поленился заглянуть чуть дальше и глубже сезона 2001/2002, то обнаружит, в сезоне 1993/1994 Милан на 1-ом месте в Серии А с результативностью 36-15! А, как вам такое?)) И ведь никто, особо, не делал трагедию, что Массаро забил 11 мячей, Папен - 5, Бобан - 4, Симоне и Альбертини по 3, Радучою и Пануччи по 2, Мальдини, Эранио, Нава, Бриан Лаудруп, Дезайи по 1, плюс 1 автогол. Когда надо было побеждать в финале Лиги Чемпионов Барселону Кройффа, у которой, только пара нападающих Стоичков -- Ромарио во всех официальных матчах набила 56 мячей (24+32), то, взяли и спокойно накидали им 4 мяча! Так, что изучайте матчасть, копайте дальше и глубже, футбол не начинается с сезона 2001/2002:))
заслуженный пролет мимо ЛЧ
Так Аллегри ещё и цену на Леао опустил ниже плинтуса. Сейчас и 50 млн за него это уже много кажется. А продавать кого-то надо, чтобы компенсировать недостачу дненег от ЛЧ.
Златану надо было самому выходить в этом сезоне, 10ку смог бы положить
Тут секта Аллегри весь сезон твердили, что их гуру главное даёт результат. О каком результате они говорят, когда он с Юве умудрился всевозможные антирекорды побить после возвращения, а сейчас не попал в Топ 4 играя раз в неделю.
Во втором тайме вообще ничего не смогли создать,такая безнадега что ужас
