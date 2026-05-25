Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по сухим матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия провел больше всех сухих матчей в завершившемся сезоне Ла Лиги . У испанца 15 матчей на ноль из 30.

Второе место у Тибо Куртуа из «Реала » – из 32 матчей 13 сухих. Третью строчку занял Давид Сория из «Хетафе » – 12 сухих игр из 38.