Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по сухим матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия провел больше всех сухих матчей в завершившемся сезоне Ла Лиги. У испанца 15 матчей на ноль из 30.
Второе место у Тибо Куртуа из «Реала» – из 32 матчей 13 сухих. Третью строчку занял Давид Сория из «Хетафе» – 12 сухих игр из 38.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
