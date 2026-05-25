Мбаппе – лучший бомбардир Ла Лиги 2-й раз подряд. У Килиана 25 голов, у Мурики – 23
Нападающий «Реала» завершил чемпионат Испании с 25 мячами и стал лучшим бомбардиром турнира во второй раз подряд. Год назад на его счету был 31 гол.
Второе место в этом сезоне занял представляющий вылетевшую «Мальорку» Ведат Мурики (23), третьим стал Анте Будимир из «Осасуны» (17), занявшей 17-е место.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
