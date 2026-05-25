Мбаппе – лучший бомбардир Ла Лиги 2-й раз подряд. У Килиана 25 голов, у Мурики – 23

Нападающий «Реала» завершил чемпионат Испании с 25 мячами и стал лучшим бомбардиром турнира во второй раз подряд. Год назад на его счету был 31 гол.

Второе место в этом сезоне занял представляющий вылетевшую «Мальорку» Ведат Мурики (23), третьим стал Анте Будимир из «Осасуны» (17), занявшей 17-е место.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Один закончил сезон без трофеев, другой вылетом в Сегунду...
Ответ
Ферран что то знал
Забить 23 гола и вылететь в Сегунду...жестоко
Даже не припомню такого в футболе
Ответ
В середине 90-х был такой игрок Проти, выступал за Бари, так он вообще выиграл Золотую Бутсу Сериала, но вылетел вместе со своей командой. Уникальный случай.
Ответ
Агаларов с Уфой в 2022
Лучше б реал мурики взял тогда, траты на него были бы сильно мешьше)
Ответ
Да и с игры наверное забил больше черепахи 🤣🤣🤣
Ответ
А кто сказал, что Реал его не купит

Как с Хоселу
мопе умеет фармить статку, это мы знаем
Даже пропуская матчи, становится лучшим бомбардиром. Исчезли сильные форварды из Ла Лиги - Лева стар, Альварес в Атлетико защищается. Мбаппе и дальше продолжит забирать эту награду, если Барса форварда не купит
Ответ
Барса и "купит" - это не очень то и совместимо))
И толку, второй год подряд
