Мбаппе – лучший бомбардир Ла Лиги 2-й раз подряд. У Килиана 25 голов, у Мурики – 23

Мбаппе снова стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Нападающий «Реала » завершил чемпионат Испании с 25 мячами и стал лучшим бомбардиром турнира во второй раз подряд. Год назад на его счету был 31 гол.

Второе место в этом сезоне занял представляющий вылетевшую «Мальорку» Ведат Мурики (23), третьим стал Анте Будимир из «Осасуны» (17), занявшей 17-е место.