Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд

Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги в сезоне-2025/26.

Вингер «Барселоны» отдал 11 голевых передач в 28 матчах чемпионата Испании – при этом он не играл с 22 апреля из-за травмы задней поверхности бедра. Вторым стал Луис Милья из «Хетафе » с 10 ассистами в 37 матчах.

В прошлом сезоне Ямаль также стал лучшим ассистентом чемпионата, отдав 13 результативных передач.

