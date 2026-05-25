Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд

Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги в сезоне-2025/26.

Вингер «Барселоны» отдал 11 голевых передач в 28 матчах чемпионата Испании – при этом он не играл с 22 апреля из-за травмы задней поверхности бедра. Вторым стал Луис Милья из «Хетафе» с 10 ассистами в 37 матчах.

В прошлом сезоне Ямаль также стал лучшим ассистентом чемпионата, отдав 13 результативных передач.

Подробную статистику 18-летнего игрока сборной Испании можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
И это с Ферраном Торресом и 40-летним Робертом
что вы постоянно к феррану цепляетесь. 16 голов с игры только в чемпе не будучи железным игроком старта. другие топчики которых вы так желаете видеть вместо торреса забили меньше него в разных чемпах. просто чекните в топ 5 лиг сколько громких имен забило меньше этого торреса.

он пахарь и хорошо сыгран с командой, движением создаёт пространство и моменты тому же рафе и ямалю
Так надо матчи смотреть чтобы понимать почему на него так гоним мы . Он забил 16 , а должен был под 30 . Он мажет и суперпозиций
парню всё еще 18 лет
Кажется нам будет за 40, а ему все так же 18
Безусловно один из лучших игроков мира. И это 18 лет. Будет здоров,станет лучшим в мире.
не только физически, но и ментально.
Ждём красоты на чм
С "нормальными" партнёрами Бруно вон 21 настрелял, и это ещё и с поправкой на Лигу
голевые передачи так же ведь зависит от удачи.. у Бруно 33 созданных ЯВНЫХ голевых моментов в 35 матчах, у Ламина 26 в 28 матчах - темп одинаковый, вот только у одного 21 голевых передач, а у второго 11..
С нормальными партнёрами в атаке мог сделать 20 голевых минимум:)) Объективно лучший игрок сезона в Ла Лиге:)
Впечатляющие показатели у очередного дарования Ла Масии

Как говорится - не ста миллионный наемник, но тоже не плохо
Ямаль и Торрес стали лучшими бомбардирами «Барселоны» в Ла Лиге – у них по 16 голов
23 мая, 21:57
Ямаль – лучший молодой игрок на данный момент по версии Tuttosport и Transfermarkt. Заир-Эмери – 2-й, Кубарси – 3-й, Эстевао – 5-й, Карл – 7-й, Эндрик – 11-й, Мастантуоно – 36-й, Доуман – 51-й
20 мая, 19:55
Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией (The Athletic)
18 мая, 14:09
