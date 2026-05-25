Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд
Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги в сезоне-2025/26.
Вингер «Барселоны» отдал 11 голевых передач в 28 матчах чемпионата Испании – при этом он не играл с 22 апреля из-за травмы задней поверхности бедра. Вторым стал Луис Милья из «Хетафе» с 10 ассистами в 37 матчах.
В прошлом сезоне Ямаль также стал лучшим ассистентом чемпионата, отдав 13 результативных передач.
Подробную статистику 18-летнего игрока сборной Испании можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
он пахарь и хорошо сыгран с командой, движением создаёт пространство и моменты тому же рафе и ямалю
Как говорится - не ста миллионный наемник, но тоже не плохо