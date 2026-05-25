«Комо» Фабрегаса сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ

«Комо» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории, «Рома» тоже попала.

Определились все итальянские клубы, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

В Лиге чемпионов будут выступать «Интер », «Наполи », «Рома » и «Комо ». Клуб тренера Франсеска Фабрегаса впервые в истории сыграет в еврокубках.

В Лиге Европы примут участие «Ювентус » и «Милан ». В Лиге конференций Серию А представит «Аталанта ».

