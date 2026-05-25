«Комо» Фабрегаса сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
«Комо» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории, «Рома» тоже попала.
Определились все итальянские клубы, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.
В Лиге чемпионов будут выступать «Интер», «Наполи», «Рома» и «Комо». Клуб тренера Франсеска Фабрегаса впервые в истории сыграет в еврокубках.
В Лиге Европы примут участие «Ювентус» и «Милан». В Лиге конференций Серию А представит «Аталанта».
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
2023/24 второе место в Серии В
2025/26 вышли в ЛЧ
Секс заслужил!
Комо и Рому с заслуженным выходом в ЛЧ!
Остальные клубы с увлекательными матчами по четвергам))