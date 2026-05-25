  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Комо» Фабрегаса сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
0

«Комо» Фабрегаса сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ

«Комо» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории, «Рома» тоже попала.

Определились все итальянские клубы, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

В Лиге чемпионов будут выступать «Интер», «Наполи», «Рома» и «Комо». Клуб тренера Франсеска Фабрегаса впервые в истории сыграет в еврокубках.

В Лиге Европы примут участие «Ювентус» и «Милан». В Лиге конференций Серию А представит «Аталанта».

«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКомо
logoЮвентус
logoМилан
logoЛига Европы УЕФА
logoНаполи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРома
logoсерия А Италия
logoЛига конференций УЕФА
logoИнтер
logoАталанта
logoФрансеск Фабрегас

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Комо под руководством Фабрегаса:

2023/24 второе место в Серии В
2025/26 вышли в ЛЧ

Секс заслужил!
ОтветОтец Абду
Комо под руководством Фабрегаса: 2023/24 второе место в Серии В 2025/26 вышли в ЛЧ Секс заслужил!
Точно сеКс?
ОтветДжон Люлькович
Точно сеКс?
Именно так, зануда.
Сеск просто легенда, поднял клуб с низов. Чем то напоминает историю Жироны, надеюсь что в ЛЧ они сыграют достойно, по крайней мере они это заслужили!
ОтветДжон Люлькович
Сеск просто легенда, поднял клуб с низов. Чем то напоминает историю Жироны, надеюсь что в ЛЧ они сыграют достойно, по крайней мере они это заслужили!
Главное, чтобы потом через два сезона в Серию Б не вылетели ))
ОтветAnd Justice for All
Главное, чтобы потом через два сезона в Серию Б не вылетели ))
С таким бюджетом не вылетят
хахахаха, какой прекрасный сезон и все на своих местах
Комо и Рому с заслуженным выходом в ЛЧ!
Остальные клубы с увлекательными матчами по четвергам))
Ответtakumi
хахахаха, какой прекрасный сезон и все на своих местах Комо и Рому с заслуженным выходом в ЛЧ! Остальные клубы с увлекательными матчами по четвергам))
Комментарий скрыт
ОтветRamiz Tamazanov
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Слава Богу вонючего Аллегри с его ужасной командой в ЛЧ не будет. Какая же унылая команда
Ответzakariaagro
Слава Богу вонючего Аллегри с его ужасной командой в ЛЧ не будет. Какая же унылая команда
Да уж просрть такой отрыв ,они с запасом шли вторыми и просто концовку всем проиграли
Ответzakariaagro
Слава Богу вонючего Аллегри с его ужасной командой в ЛЧ не будет. Какая же унылая команда
Милан после 25 туров опережал Комо на 12 (!!!) очков, но умудрились обделаться.
Великолепный исход. И Рома в ЛЧ и классное Комо!))
Комо Браво,но это ж надо было так Милану обделаться в последней игре,ведь ничья устраивала
ОтветAleksandr Struzhkov
Комо Браво,но это ж надо было так Милану обделаться в последней игре,ведь ничья устраивала
Милан обделался уже много туров назад, просто забыли штаны поменять
ОтветAleksandr Struzhkov
Комо Браво,но это ж надо было так Милану обделаться в последней игре,ведь ничья устраивала
Не устраивала при победе Юве, тогда у трёх команд по 71 очку и выходило бы Комо всё равно
Рома молодец, но Комо вообще отвал бошки что сделали)
Комо с победой! Фабрегаса с удивительным достижением, понятно, чтот в следующем сезоне будет сложнее, но Комо явно интереснее импотентов из Ювентуса и Милана
Unico grande amore… Daje Roma!
Что касается Фабрегаса, еще когда в серии Б они были, на ютубе есть несколько видео как он понимает футбол, он просто понятным языком объясняет банальные вещи, но которые работают и которые многие современные тренеры перестали использовать, а именно, индивидуальность футболистов. Поэтому в его клубе отлично себя проявляют техничные футболисты Нико Пас, Да Кунья, Родригез, он дает им свободу действий, его команда именно играет в футбол, а не зациклена исключительно на командных действиях. Надеюсь, Фабрегас это тот, благодаря которому в футбол вернется классическая роль плеймейкера!
ОтветKes
Что касается Фабрегаса, еще когда в серии Б они были, на ютубе есть несколько видео как он понимает футбол, он просто понятным языком объясняет банальные вещи, но которые работают и которые многие современные тренеры перестали использовать, а именно, индивидуальность футболистов. Поэтому в его клубе отлично себя проявляют техничные футболисты Нико Пас, Да Кунья, Родригез, он дает им свободу действий, его команда именно играет в футбол, а не зациклена исключительно на командных действиях. Надеюсь, Фабрегас это тот, благодаря которому в футбол вернется классическая роль плеймейкера!
Очень точно подмечено!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
53 минуты назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем