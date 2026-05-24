  • Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
Энцо может покинуть «Челси» после невыхода в ЛЧ.

Слабый сезон «Челси» поставил клуб в менее выгодное положение в переговорах о новом контракте с Энцо Фернандесом

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, куда лондонцы не смогли пробиться по итогам сезона АПЛ, заняв 10-е место.

Полузащитник был бы не против перейти в «Реал». Также уже состоялись неформальные предварительные контакты с «Манчестер Сити». 

Однако «Челси» не собирается рассматривать продажу игрока этим летом себе в убыток с точки зрения бухгалтерского баланса.

Отмечается, что после поражения от «Сандерленда» (1:2) в последнем туре АПЛ Энцо сделал жест в адрес болельщиков «Челси», который можно было расценить как прощание.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Энцо надо в Реал. Отлично впишется в нынешнюю атмосферу. Гремучая смесь будет
А чем может усилить Реал игрок английского середняка с 10 места? Он лично это 10 место занял, какая ему ЛЧ? Он ей не соответствует.
ОтветDenosaur
А чем может усилить Реал игрок английского середняка с 10 места? Он лично это 10 место занял, какая ему ЛЧ? Он ей не соответствует.
Комментарий скрыт
ОтветProper Chels
Комментарий скрыт
Ну, ты хотя бы попробовал. Не расстраивайся, в следующий раз у тебя может получиться сказать что-то более толковое.
Перес, не упусти шанс взять 5 апз в состав
Да ещё и с эго, чсв
и жить на Манхэттене
если свалит, надеюсь исполнит песенку про паспорт на ужине в реале)
А зачем Реалу средний игрок из середняка АПЛ?
Мадрид чтоб унять бурление решил Моура с Энцо позвать? Мне кажется не переварит он этих двоих, в лучшем случае изжога, в худшем Жозе и ещё пару человек на реактивной тяге вылетят, может даже Фло.
Об этом всём Романо сказал, уже давно. Хочет он там, не хочет, а есть 2-3 клуба, которые могут позволить себе Энцо по финансам. Бавария нет сразу, ПСЖ тоже. Сити думаю тоже не горит желанием переводить Челси 120+ млн.
Да и слух о Реале возник только после слов самого игрока и его агента. Никто не осаждал офис Челси и не делал запросов по стоимости, никто не делал его целью и тем более главной целью.
Пока, на данный момент, это выглядит так, что Энцо Фернандес никому никуда не упёрся.
Этот индивидуум, который кидается на всех тех футболистов, кто покинул Челси, теперь сам хочет свалить) какая ирония
Как болельщик Реала, буду рад если возьмут Юльмана вместо Энцо Фернандеса, Моуринью правильно датчанина обозначил и в плане финансовых затрат выгоднее,
