Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)

Энцо может покинуть «Челси» после невыхода в ЛЧ.

Слабый сезон «Челси» поставил клуб в менее выгодное положение в переговорах о новом контракте с Энцо Фернандесом .

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов , куда лондонцы не смогли пробиться по итогам сезона АПЛ, заняв 10-е место.

Полузащитник был бы не против перейти в «Реал ». Также уже состоялись неформальные предварительные контакты с «Манчестер Сити ».

Однако «Челси » не собирается рассматривать продажу игрока этим летом себе в убыток с точки зрения бухгалтерского баланса.

Отмечается, что после поражения от «Сандерленда» (1:2) в последнем туре АПЛ Энцо сделал жест в адрес болельщиков «Челси», который можно было расценить как прощание.