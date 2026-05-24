Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
Энцо может покинуть «Челси» после невыхода в ЛЧ.
Слабый сезон «Челси» поставил клуб в менее выгодное положение в переговорах о новом контракте с Энцо Фернандесом.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, куда лондонцы не смогли пробиться по итогам сезона АПЛ, заняв 10-е место.
Полузащитник был бы не против перейти в «Реал». Также уже состоялись неформальные предварительные контакты с «Манчестер Сити».
Однако «Челси» не собирается рассматривать продажу игрока этим летом себе в убыток с точки зрения бухгалтерского баланса.
Отмечается, что после поражения от «Сандерленда» (1:2) в последнем туре АПЛ Энцо сделал жест в адрес болельщиков «Челси», который можно было расценить как прощание.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да ещё и с эго, чсв
Да и слух о Реале возник только после слов самого игрока и его агента. Никто не осаждал офис Челси и не делал запросов по стоимости, никто не делал его целью и тем более главной целью.
Пока, на данный момент, это выглядит так, что Энцо Фернандес никому никуда не упёрся.