«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»

«Милан» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов .

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Кальяри» (1:2) на своем поле, в то время как ближайшие преследователи одержали победы, и покинула зону ЛЧ. На данный момент она занимает шестое место, а перед началом последнего тура была третьей.

«Россонери» проиграли шесть из десяти последних матчей в чемпионате. В ЛЧ они не сыграют во второй раз подряд.

После игры с «Кальяри » болельщики «Милана » освистали свою команду.