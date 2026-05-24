«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
«Милан» не сыграет в ЛЧ.
«Милан» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Команда Массимилиано Аллегри уступила «Кальяри» (1:2) на своем поле, в то время как ближайшие преследователи одержали победы, и покинула зону ЛЧ. На данный момент она занимает шестое место, а перед началом последнего тура была третьей.
«Россонери» проиграли шесть из десяти последних матчей в чемпионате. В ЛЧ они не сыграют во второй раз подряд.
После игры с «Кальяри» болельщики «Милана» освистали свою команду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вы не в курсе ситуации в клубе, лучше не писать ничего, когда просто мимо проходили
Итог обсера этого тренеришки это отсутствие денег за ЛЧ, отсутствие возможности привлечь сильных игроков и потенциальная продажа лидеров. Одним матчем потенциально просрал 2 сезона
Можно играть хорошо и в силовой футбол и в стеночки с забеганиями, нет плохих стилей, а есть плохие тренеры и игроки или неподходящие друг другу тренеры и игроки.
Фулькруг 20 игр 1 мяч
Хименес 16 игр 0 мячей