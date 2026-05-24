  • «Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Кальяри» (1:2) на своем поле, в то время как ближайшие преследователи одержали победы, и покинула зону ЛЧ. На данный момент она занимает шестое место, а перед началом последнего тура была третьей.

«Россонери» проиграли шесть из десяти последних матчей в чемпионате. В ЛЧ они не сыграют во второй раз подряд.

После игры с «Кальяри» болельщики «Милана» освистали свою команду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Аллегрова давно себя изжил как тренер, не понимаю зачем ему дают контракты в топ клубах. Хотя нынешний Милан сложно назвать топ клубом.
ОтветДжон Люлькович
С учётом полного бардака в руководстве Милано, валить на тренера просто глупо
Вы не в курсе ситуации в клубе, лучше не писать ничего, когда просто мимо проходили
Аллегри на выход. Желательно прям после матча. Сколько терпели его говнофутбол, но он умудрился в самом важном матче сезона слить мертвому Кальяри, которому ничего не надо. При чем Кальяри просто размазал Милан.
Итог обсера этого тренеришки это отсутствие денег за ЛЧ, отсутствие возможности привлечь сильных игроков и потенциальная продажа лидеров. Одним матчем потенциально просрал 2 сезона
ОтветБлуждающий странник
А кто лидер у нынешнего «Милана», Модрич? Думаю за его продажу беспокоится не стоит. Я без хейта, но по ощущениям, у этого «Милана» нет ни тренера, ни лидера.
ОтветSimbad
Меньян есть. Провел идеальный сезон, во многие команды отлично зайдет. Без Меньяна Милан даже в ЛЕ бы не попал
Освистали команду? Аллегри нужно обос...ть за стадионом.
Футбол Аллегри нужно запретить и ввести уголовную ответственность за такое.
Аллегри гений, в Реал его
Нужно Аллегри назначить главным в сборную Италии, чтоб он окончательно угробил и её
ОтветМихаил Дьяконов
Что мертво умереть не может)
Для Аллегри теперь точно конец карьеры наступил. Ладно результата нет, но его команды играют в старомодный средневековый футбол
ОтветAnd Justice for All
Погоди немного. Там еще итальянская федерация футбола может пробить очередное дно и назначить его тренером сборной
ОтветAnd Justice for All
Арсенал в старомодный футбол выиграл АПЛ и будет играть в финале ЛЧ.
Можно играть хорошо и в силовой футбол и в стеночки с забеганиями, нет плохих стилей, а есть плохие тренеры и игроки или неподходящие друг другу тренеры и игроки.
ОтветХейтер всех Доннарум
Это какой-то позор!
Это какое то другое слово . Ну как так можно было умкдриться не понятно..
Нападающие Милана при Аллегри
Фулькруг 20 игр 1 мяч
Хименес 16 игр 0 мячей
Мало того, что футбол Аллегри смотреть невозможно - кровь из глаз просто. Так еще и результата нет. Не вижу ни одной причины не уволить тренера.
