Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, подойдите и обнимите»

Гвардиола – болельщикам «Ман Сити»: обнимите меня, если встретите на улице.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола предложил болельщикам «горожан» обниматься при встрече.

Матч с «Астон Виллой» в 38-м туре АПЛ (1:2) стал для Гвардиолы последним во главе «Ман Сити». Пеп возглавлял команду с 2016 года..

«Прежде чем вы отправитесь домой выпить пива или вина: если в дальнейшем вы встретите меня на улице здесь, в Европе, в Штатах или где бы то ни было еще, и вы будете болеть за «Ман Сити», подойдите и обнимите меня», – сказал Гвардиола.

Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»