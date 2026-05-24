«Спартак»: «Больше всего чемпионств и кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»

«Спартак»: мы самый титулованный клуб, другие – не завидуйте.

Сегодня команда Хуана Карседо обыграла «Краснодар» в финале FONBET Кубка России.

«Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте», – написано у красно-белых в Telegram.

«Спартак» так отметил 22 чемпионства и 15 Кубков страны, завоеванные в СССР и России.

«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»