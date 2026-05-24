«Спартак»: «Больше всего чемпионств и кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»
«Спартак» опубликовал сообщение о своих достижениях.
Сегодня команда Хуана Карседо обыграла «Краснодар» в финале FONBET Кубка России.
«Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте», – написано у красно-белых в Telegram.
«Спартак» так отметил 22 чемпионства и 15 Кубков страны, завоеванные в СССР и России.
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Плюс не забывайте титул Полуобладателей Полуфиналов
1 Чемпионский титул за 25 лет
2 Кубка России за 20 лет
0 Международных побед за 100+ лет
Ладно, если завидуешь Зениту, там 7 титулов РПЛ за 8 лет или мюнхенской Баварии с её доминацией...
1. Алекперов - в следующем году мы станем чемпионами, гарантирую!
2. Мостовой - Спартак стал чемпионом!
Ждём следующих))